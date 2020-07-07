الإفراط فى تناول السكر يزيد من حب الشباب

الافراط في تناول السكر يضر بالصحه حيث يسهم تناول الكثير من السكر في ظهور حب الشباب وزيادة الوزن والتعب وذلك على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل ، يزيد الكثير من السكر من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب، وفقا لتقرير لموقع healthline.

تناول الكثير من السكر قد يؤثر على صحة الأسنان، كما يعاني بعض الأشخاص من الأعراض التالية بعد تناول السكر:

مستويات منخفضة من الطاقة: بعد ساعة واحدة من استهلاك السكر تبين انخفاض الطاقه بالجسم.

انخفاض الحالة المزاجية: تناول السكر المرتفع يزيد من معدلات الاكتئاب واضطراب المزاج لدى الذكور.

الانتفاخ: وفقًا لطب جونز هوبكنز، قد تتسبب أنواع معينة من السكر في الانتفاخ والغازات في الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي أو فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة.

مخاطر تناول الكثير من السكر



تسوس الأسنان

يغذي السكر البكتيريا التي تعيش في الفم، عندما تهضم البكتيريا السكر، فإنها تخلق الحمض كمنتج نفايات، يمكن لهذا الحمض أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يؤدي إلى حدوث ثقوب أو تجاويف في الأسنان.

حب الشباب



شرب المشروبات المحلاة سبع مرات في الأسبوع يؤدى للإصابة بحب الشباب المعتدل أو الشديد.

زيادة الوزن والسمنة



يمكن أن يؤثر السكر على الهرمونات في الجسم التي تتحكم في وزن الشخص، يخبر هرمون الليبتين الدماغ أن الشخص لديه ما يكفي من الطعام ويحتوي على نسبة عالية من السكر قد يسبب مقاومة لبتين.

مرض السكري ومقاومة الأنسولين

يضيف المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى أن عوامل الخطر الأخرى ، مثل السمنة ومقاومة الأنسولين ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى مرض السكري من النوع 2.

السرطان

يمكن أن يسبب الاستهلاك المفرط للسكر الالتهاب والإجهاد التأكسدي والسمنة، تؤثر هذه العوامل على خطر إصابة الشخص بالسرطان.