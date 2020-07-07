5 أسباب طبية لتساقط الشعر عند الأطفال



يعد تساقط الشعر مشكلة شائعة لدى البالغين، ولكن هذا الأمر غير شائع عند الأطفال، وكل إنسان يفقد بعض الشعر يوميًا ولكن عندما يلاحظ تساقط شعرالأطفال ، فهذا أمر مثير للقلق. إذا كان طفلك يعاني من تساقط الشعر، فمن واجبك أن تنظر في الأمر وتجد السبب الجذري لتساقط الشعر فيه، فهناك الكثير من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر والتي لا يمكن تقييمها إلا من قبل طبيب الشعر.



في حين أن الأطفال الصغار لا يهتمون بهذه المشكلة ، إلا أن البالغين الصغار قد ينزعجون لأنهم يعرفون أن الشعر جزء مهم جدًا من مظهرنا.



أسباب تساقط الشعر عند الأطفال

وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth" تتسبب 5 حالات طبية رئيسية في تساقط الشعر لدى الأطفال، وتشمل هذه التغيرات البيولوجية والنفسية التي قد تؤدي إلى تساقط الشعر فيها، و لكل حالة مجموعة مختلفة من الأسباب وطرق العلاج .

1. سعفة الرأس

تتميز هذه الحالة بحكة في فروة الرأس أو بقع حمراء على فروة الرأس، وفي بعض الحالات ، يمكن رؤية نقاط سوداء صغيرة في فروة الرأس حيث انكسر الشعر، وقد يعاني الطفل أيضًا من تورم العقد الليمفاوية والحمى.

الأسباب: تحدث هذه الحالة بسبب الفطريات الجلدية، ويمكن أن ينتقل هذا أيضًا من شخص إلى آخر إذا كان يشتركان في منتجات العناية بالشعر مثل المشط ، والفراش ، وما إلى ذلك، وهذا يترك بقع صلعاء على الرأس

2. داء الثعلبة

تحدث هذه الحالة عندما يفقد الطفل الشعر على أجزاء مختلفة من الجسم وليس فقط الرأس، هذه الحالة وراثية فإذا كان هناك تاريخ عائلي من داء الثعلبة ، فهناك فرص أن يعاني الطفل منه أيضًا، أيضًا ، إذا كان أي فرد من أفراد العائلة مصابًا بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري ، فقد يكون سبب هذه الحالة أيضًا.

الأسباب: على عكس الحالات الأخرى ، لا يوجد سبب معين لهذه المشكلة. عادة ، تؤدي العوامل البيئية إلى هذه الحالة، ويمكن علاج ذلك بسهولة باستخدام حلول موضعية وأدوية فموية بالإضافة إلى علاجات أخرى.

3. داء المشعرات

هذا شيء يجب على الآباء الانتباه إليه، فلدى العديد من الأطفال عادة سحب شعرهم، و هذا يسبب حالات داء المشعرات، حيث يتم التعرف على هذا على أنه اضطراب عقلي حيث يسحب الطفل شعره بسبب القلق أو الإجهاد .

الأسباب: السبب الرئيسي لهذه الحالة هو الوسواس القهري وهي حالة نفسية، والعلاجات السلوكية فقط هي التي يمكنها علاج هذه الحالة.



4. انقطاع بصيلات الشعر

هذه عدوى تحدث عندما تنقطع دورة بصيلات الشعر، و ينتج عنها تساقط الشعر المنتشر عند الأطفالن و إذا كان لدى طفلك تاريخ من هذه الحالة ، فقد يحدث مرة أخرى ويستمر لفترة أطول.



الأسباب: تيلوجين هو مرحلة نمو الشعر حيث يكون الشعر في مرحلة الراحة، فقد يؤدي انقطاع هذه الدورة إلى تساقط الشعر المفرط أو تساقط الشعر الشديد، و يحدث هذا بشكل رئيسي بسبب الإجهاد.

5.نقص التغذية

قد تؤدي بعض أوجه القصور الغذائية إلى تساقط الشعر أو تساقطه لدى الأطفال، بصفتك أحد الوالدين ، يجب عليك التأكد من إعطاء نظام غذائي متوازن لطفلك. يمكن أن يؤدي نقص التغذية أيضًا إلى مشاكل صحية أخرى.