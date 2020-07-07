كيف يمكن لمستخدمى ويندوز 10 الحصول على قائمة Start الجديدة؟

طرحت مايكروسوفت قائمة Start بتصميم جديد لمستخدمى ويندوز 10، حيث يمكن لمستخدمى الإصدار التجريبيWindows 10 Insiders الذين قاموا بتفعيل وضع المطورين من الوصول لها، وفيما يلى نعرض كيف يمكن فعل ذلك كما يلى:



لتفعيل قائمة Start الجديدة، تابع على النحو التالي:

-قم بتحميل أداة ViveTool وقم بتفعيل الاداة.

- قم بتفعيل مدير الأوامر فى وضع "المسؤول".

-أدخل الآن المسار الذى قمت فيه بتفكيك الأداة.

- سيكون هذا المسار هو CD C: Users User Downloads ViveTool-v0.2.0

- الآن عليك إدخال الأمر التالي: ViVeTool.exe addconfig 23615618 2

- أعد تشغيل الكمبيوتر الآن.

- يجب أن تلاحظ شكل قائمة Start الجديدة الآن.

يذكر أنه خلال الشهر الماضى كشفت شركة مايكروسوفت عن الشكل الجديد الذى ستظهر عليه قائمة ويندوز 10 المعاد تصميمها والتى تبدو أنها تحوى تحسيناً كبيراً، ويبدو أن مايكروسوفت تعمل جاهدة على ضمان تماشى القائمة الجديدة مع التغييرات التى قامت بها الشركة على نظام التشغيل خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ انطلاق ويندوز 10.

وترغب الشركة فى تقليل التركيز على المربعات الحية، ومن الواضح أنها تخفف لون خانات الواجهة ذات المربعات فى قائمة البداية لتبسيطها وتسهيل البحث عن التطبيقات.