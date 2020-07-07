4 مزايا جديدة بتطبيق واتس آب.. تعرف عليها

فى أحدث إصدار من تطبيق "واتس آب بيتا" ظهرت بعض المزايا الجديدة التى سيتم طرحها لجميع المستخدمين فى الفترة المقبلة، بما فى ذلك الملصقات الجديدة، والتى عرضها موقع WABetaInfo.com، كما يقدم واتس آب الآن بعض المزايا الجديدة بشكل رسمى على مدونته، ويمكن التعرف عليها فيما يلى

الملصقات المتحركة:



كان مستخدمو واتس آب قادرين على إرسال الصور بسهولة فى الدردشات، ومع ذلك، لم تكن الملصقات المتحركة متوفرة حتى الآن، سيقدم واتس آب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة فى الأسابيع المقبلة حيث ستشمل صورًا متحركة.

رموز QR:



حتى اللحظة، تتم إضافة جهة الاتصال فى التطبيق عن طريق حفظ رقم هاتف جهة الاتصال، لكن واتس آب يقدم الآن رموز (QR) التى تسمح بمسح جهة الاتصال بسرعة، لهذا الغرض، يقدم التطبيق علامة تبويب جديدة فى القائمة، والتى تعرض رمز (QR) الخاص بك أو تسمح لك بمسح رموز (QR) من أجل مسح رموز (QR) الأخرى، يجب منح التطبيق الوصول إلى الكاميرا.

الوضع المظلم



يجب أن يكون معظم المستخدمين قد استلموا هذه الميزة بالفعل، كما سيحصل (WhatsApp Web) على الوضع المظلم الذى كان متاحًا لمستخدمى أندرويد وiOS لذلك سيكون لتطبيق سطح المكتب أخيرًا مظهرًا خافتًا لطيفًا يتناسب مع التطبيق.

المكالمات الجماعية



بعد أن زاد التطبيق عدد المشاركين فى مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيس بوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية، فى المستقبل، سيكون من الممكن الضغط مع الاستمرار على شريك المحادثة فى محادثات الفيديو لعرضه فى وضع ملء الشاشة، بالإضافة إلى ذلك، تحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بضغطة واحدة