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يرفع حصيلة الوفيات إلى 22

الصحة: وفاة مواطن سبعيني بـ"كورونا" في الخليل

07 تموز / يوليو 2020 08:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الخليل – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن سبعيني من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأوضحت في بيان مقتضب، أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 22 حالة وفاة.

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