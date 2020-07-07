الصحة: وفاة مواطن سبعيني بـ"كورونا" في الخليل

الخليل – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطن سبعيني من مخيم الفوار جنوب الخليل.

وأوضحت في بيان مقتضب، أنه بتسجيل حالة الوفاة الجديدة ترتفع حالات الوفيات في فلسطين إلى 22 حالة وفاة.