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تركي يطير بأريكته في سماء البحر الميت

07 تموز / يوليو 2020 08:36

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يوماً بعد يوم نجد العديد من التحديات الغريبة والمختلفة، التي تملء منصات التواصل الإجتماعي بشكل كبير.

هذه المرة استطاع الطيار التركي، حسن كافال، تنفيذ مهمة صعبة وفريدة من نوعها، وذلك من خلال تنفيذه قفزة مظلية شاهد خلالها التلفزيون في سماء البحر "الميت"، جنوب غربي تركيا.

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحافة التركية، فقد قام كافال، بربط مظلته بمقعد وشاشة تلفزيون، ليقفز بمساعدة صديقه، في سماء البحر "الميت" الواقع في منطقة "فتحية" بولاية موغلا.

وظهر كافال بمقطع فيديو جالساً على مقعده على ارتفاع قدره 1700 متر، وهو يرتدي ملابس النوم، ويتناول بعض المسكرات الشهيرة وهو يشاهد التليفزيون، محذراً الكثير من تنفيذ الفكرة بسبب خطروتها ودون أخذ الاحتياطات لسلامتهم.

وقال كافال، في تصريحات له قال إن جبل "بابا داغ" بالمنطقة، يعد من أجمل مراكز القفز المظلي بالعالم، وأوضح أنه في الماضي نفذ قفزات مختلفة من هذا النوع، لعب خلال إحداها لعبة طاولة "النرد"، بينما في هذه القفزة شاهدة سلسلته المفضلة "توم وجيري".

مضيفا بأنه يريد إيصال رسالة للناس بأن هذه الرياضة آمنة وليست خطيرة كما يعتقدون.




 

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