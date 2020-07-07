"الشباب والرياضة" تشارك في لقاء متخصص لإعداد استراتيجية للسلامة على الطرق

غزة-الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في لقاء متخصص بعنوان (نحو بناء استراتيجية مرورية للسلامة على الطرق من منظور حقوق الإنسان) والذي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ، للوقوف عند آليات توحيد جهود القطاعات ذات الاختصاص من أصحاب الواجب في قطاع غزة للعمل على إيجاد برامج وسياسات واضحة قائمة على أساس تشاركي، وتسهم في حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية وفي تقليل الوفيات على الطرق، انسجاماً مع التدابير والمعايير الدولية ذات الصلة، وتستند إلى قواعد القانون.

وقد شارك في هذا اللقاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الأهلية.

وأكد علاء الباز مدير دائرة المراكز الشبابية في وزارة الشباب والرياضة على ضرورة ادماج الشباب في الخطة الاستراتيجية موضحا الدور الفاعل للمراكز الشبابية المرخصة لدى الوزارة والذي يستجيب للمساهمة في زيادة الوعي المجتمعي لقضايا تحمي حياة الانسان الفلسطيني؛ كما اشار الباز الى ان هناك ٧٥ مركزا شبابيا لديهم جاهزين للانخراط في أنشطة الخطة وذلك في سياق المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بالسلامة المرورية.

كما وأوصى بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب في وزارة الشباب والرياضة بضرورة وضع سياسات تضمن توحيد وتضافر الجهود بين المؤسسة الرسمية والأطراف ذات العلاقة من أجل وضع استراتيجية للسلامة على الطرق تحقق استمرارية العمل من أجل حماية المواطن، كما طالب الشاعر بضرورة موائمة التشريعات والقوانين المحلية مع القوانين الدولية وادماج السلامة المرورية في المنهاج الفلسطيني في الجامعات والمدارس؛ والعمل من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي بطرق ابتكارية تتلائم وطاقات الشباب.



من الجدير ذكره أن هذا اللقاء المتخصص يأتي في سياق رؤية لربط الحق في الصحة والحياة والسلامة الجسدية بالتدابير المتصلة بالسلامة على الطرق، لتنفيذ خمس قواعد وضعتها منظمة الصحة العالمية وهي إدارة شؤون السلامة على الطرق، وطرق وتنقل أكثر أمنا، ومركبات أكثر أمنا، ومستخدمو طرق أكثر أمنا، والاستجابة بعد التصادم. وتضمن أيضاً العقد الدولي للسلامة على الطرق 2011-2020، والسلامة على الطرق في أهداف التنمية المستدامة 2030، والإطار الإداري والتشريعي والسياساتي للسلامة على الطرق على المستوى الوطني.