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بلدية خان يونس تنفذ حملة لتشجير شارع صلاح الدين شمال المدينة

07 تموز / يوليو 2020 08:43

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غزة-الرأي

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع بلدية القرارة بتنفيذ حملة لتشجير شارع صلاح الدين بدءاً من مفترق القرارة وحتى مفترق المطاحن، وذلك من خلال زراعته بأشجار الزينة والظل.
وشارك في الحملة التي انطلقت  الاثنين رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ورئيس بلدية القرارة م. أحمد شعت، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم الحدائق والمتنزهات م. عمر مطر، ورئيس قسم النظافة أ. محمـد الأغا، ومسؤولي قسم النظافة وصحة البيئة وعدد من طواقم صناع الجمال في البلديتين.
وتم خلال الحملة التي تستمر لمدة يومين تهيئة التربة وتعشيب الجزيرة وزراعة (100) شتلة مختلفة الأنواع وربط بعضها بشبكة للري في الجزئية الممتدة من (المفترق) حتى مفترق (المطاحن) بطول 2كم.
وتأتي هذه الحملة ضمن مبادرة "بلدنا نظيفة" واستمراراً للجهود المبذولة للمحافظة على البيئة وتجميل الشوارع من خلال زيادة المساحات الخضراء فيها وإضفاء المظهر الجمالي لها.

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