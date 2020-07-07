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أكثر من 24600 أسرة استفادت من المشروع العام الماضي

جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020"

07 تموز / يوليو 2020 08:46

جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020"
جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع

غزة- الرأي

أنهت جمعية الإغاثة 48 كافة استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي الذي تنفذه سنويًا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، في كل من الداخل، الضفة الغربية، قطاع غزة، الشمال السوري والجنوب التركي.

واجتمع أعضاء مجلس إدارة جمعية الإغاثة 48، أمس السبت، في مقر الجمعية في كفر قاسم، وناقشوا كافة التجهيزات والإجراءات الوقائية اللازمة لإنجاز المشروع الذي يأتي تحت اسم "أضاحي الخير 2020".

وقال رئيس الجمعية د. علي الكتناني: إن مشروع الأضاحي يعتبر من أهم المشاريع في الجمعية بعد ملف الأيتام والمحتاجين، ومشاريع شهر رمضان، وإنه من "أضخم مشاريع الأضاحي في البلاد بشهادة أصحاب الاختصاص في الداخل والضفة وغزة.

من جهته قال أ. غازي عيسى مدير عام الِإغاثة 48: إن الجمعية تواصل استعداداتها لإتمام ملف الأضاحي "لرسم الابتسامة على وجوه أهلنا وأطفالنا من الأسر المتعففة، في مساهمة لتوفير الأمن الغذائي لهم، علمًا وأن أكثر من 24600 أسرة استفادت من مشروع الأضاحي العام الماضي (2019)، بعد ذبح 2264 أضحية.

وقد أثنت الحركة الإسلامية في البلاد على جهود الإخوة والأخوات في جمعية الإغاثة 48 ومواصلتهم الليل بالنهار من أجل توزيع الأضاحي لآلاف الأسر المحتاجة، وإنجاح مختلف مشاريع الجمعية.

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جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020"

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