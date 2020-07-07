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بلدية خان يونس وقيادة الشرطة تبحثان التعاون المشترك

07 تموز / يوليو 2020 08:46

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غزة-الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع قيادة الشرطة سبل التعاون المشترك بينهم لتحقيق المصلحة العامة وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين في ظل الظروف العامة.
وكان رئيس البلدية م. علاء الدين البطة، قد استقبل وفد قيادة الشرطة والذي ضم قائد قوات الشرطة في محافظات غزة اللواء محمود صلاح، ومساعد مدير عام الشرطة لشئون المحافظات العميد محمـد أبو زايد، ومدير شرطة خان يونس العميد سلامة بركة، ونائبه العقيد عماد الغلبان، ومدير عام المباحث في القطاع العقيد نهاد الجعبري، ومدير عام العمليات المركزية العقيد علي القدرة، والعقيد منيب حمدان من شرطة المحافظة.
وتباحث المجتمعون جُملة من الملفات والقضايا ذات الإهتمام المشترك ومن بينها الاجراءات الوقائية المتبعة لتحقيق السلامة التامة للمواطنين في ظل استمرار جائحة كورونا، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في النهوض بالمدينة ومنع اشغال الأرصفة والطرق بالبسطات وكذلك منع الازدحامات وتحقيق الاستقرار المجتمعي في ظل الظروف الراهنة.

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