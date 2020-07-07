الأحوال المدنية تُنجز أكثر من 74 ألف معاملة خلال النصف الأول من2020

غزة- الرأي

أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية -الشق المدني 74 ألف و152 معاملة للمواطنين، وذلك عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في مديريات محافظات قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية أنها أصدرت 51ألف و988 بطاقة هوية توزعت ما بين (بطاقات هوية شخصية أولى -ملاحق بطاقة هوية -تغيير حالة اجتماعية -تغير عنوان -بدل فاقد -بالية).

وبيّن التقرير أن عدد معاملات المواليد والوفيات بلغ 19 ألف و463 معاملة شملت "تسجيل مولود بالداخل -تسجيل مولود بالخارج -شهادة ميلاد ثانية تسجيل حالة وفاة -شهادة وفاه ثانية -استبدال شهادة ميلاد -شهادة ميلاد-وفاة مغتربين".

بدورها أنجزت الإدارة العامة للأحوال المدنية 671 بطاقة تعريف و2030 معاملة تصحيح أحوال مدنية خلال مايو المنصرم، سلمتها دوائر الأحوال المدنية في المبنى المركزي وفي مديريات الداخلية الخمس .

الجدير ذكره أن دور الإدارة العامة للأحوال المدنية يتمحور حول اصدار الهوية الفلسطينية وشهادات الميلاد و الوفاة و التواصل مع الجهات ذات العلاقة بسجل السكان .