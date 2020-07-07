مركز شرطة الشيخ رضوان يعقد طابور أركان لضباطه وعناصره

غزة-الرأي

عقد مركز شرطة الشيخ رضوان بمقره الجديد غرب محافظة غزة طابور أركان لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد في المركز بحضور المقدم نضال حمادة مدير مركز شرطة الشيخ رضوان ووفد من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وعدد من الضباط.

بدوره، أكد المقدم حمادة: "على أهمية الدور الذي تُقدمه شرطة الشيخ رضوان في ضبط الأمن، وتسهيل مهام المواطنين وبث الطمأنينة والسكينة العامة ، مشدداً على ضرورة التزام الضباط والأفراد بالقيافة العسكرية والتحلي بضبط النفس وتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة أولاً بأول.

من جهته ، تحدث الرائد حلمي عبد العال من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بكلمة خلال الطابور حث فيها الضباط والعناصر على الثبات والصمود والصبر في هذه المرحلة العصيبة، مشيداً بجهود الشرطة بكافة أركانها في حفظ الأمن العام وتسهيل معاملات المواطنين وبث روح الطمأنينة بين أبناء شعبنا .