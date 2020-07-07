وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وقيادة الشرطة تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020" وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تنفذ حملة لتشجير شارع صلاح الدين شمال المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تشارك في لقاء متخصص لإعداد استراتيجية للسلامة على الطرق وكالة الرأي الفلسطينية تركي يطير بأريكته في سماء البحر الميت وكالة الرأي الفلسطينية تحذيرات من مرض خطير ونادر يأكل أدمغة المرضى في أمريكا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وفاة مواطن سبعيني بـ"كورونا" في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية العثور على بقايا سلحفاة في ألمانيا: عاشت قبل 11 مليون سنة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع طفيف على سعر العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم سوراً استنادياً في قرية الولجة غرب بيت لحم
أخبار » الأخبار الحكومية

بعد افتتاح مقره الجديد

مركز شرطة الشيخ رضوان يعقد طابور أركان لضباطه وعناصره

07 تموز / يوليو 2020 08:52

1
1

غزة-الرأي

عقد مركز شرطة الشيخ رضوان بمقره الجديد غرب محافظة غزة طابور أركان لجميع الضباط وصف الضباط والأفراد في المركز بحضور المقدم نضال حمادة مدير مركز شرطة الشيخ رضوان ووفد من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي وعدد من الضباط.

بدوره، أكد المقدم حمادة: "على أهمية الدور الذي تُقدمه شرطة الشيخ رضوان في ضبط الأمن، وتسهيل مهام المواطنين وبث الطمأنينة والسكينة العامة ، مشدداً  على ضرورة التزام الضباط والأفراد بالقيافة العسكرية والتحلي بضبط النفس وتنفيذ التعليمات الصادرة عن القيادة أولاً بأول.

من جهته ،  تحدث الرائد حلمي عبد العال من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بكلمة خلال الطابور حث فيها الضباط والعناصر على الثبات والصمود والصبر في هذه المرحلة العصيبة، مشيداً بجهود الشرطة بكافة أركانها في حفظ الأمن العام وتسهيل معاملات المواطنين وبث روح الطمأنينة بين أبناء شعبنا .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الإغاثة 48 تنهي استعداداتها لتنفيذ مشروع "أضاحي الخير 2020"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟