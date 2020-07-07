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بدران: بصدد الاتفاق مع فتح على تفاصيل مقاومة شعبية شاملة

07 تموز / يوليو 2020 09:06

القيادي في حماس حسام بدران
القيادي في حماس حسام بدران

رام الله – الرأي:

 قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" ورئيس مكتب العلاقات الوطنية فيها حسام بدران، إن حركتي حماس وفتح بصدد الاتفاق على تفاصيل المقاومة الشعبية الجماهيرية الشاملة، لإيصال رسالة إلى الاحتلال بأن شعبنا موحد، وأن من حق شعبنا أن يقاوم.

وأضاف بدران خلال لقاء مشترك مع القيادي بفتح أحمد حلس عبر تلفزيون فلسطين، مساء أمس الاثنين، أن حماس على تواصل يومي مع حركة فتح، وأنهما يسعيان إلى الوصول إلى خطوات ميدانية في الضفة وغزة والشتات لمواجهة مخططات الاحتلال.

وأبدى استعداد حركة حماس للوصول إلى توافق وطني فلسطيني على برنامج نضالي كفاحي لمواجهة هذه الخطط والمؤامرات وفق الآليات والأشكال والأنواع من المقاومة التي يتم عليها التوافق في مختلف الساحات.

وأشاد بدران بخطوة السلطة التنصل من جميع الاتفاقيات مع الاحتلال، وقال إننا أخبرنا حركة فتح بأن الاحتلال لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الخطوة، وإنه يجب أن نكون موحدين لمواجهة الآثار، وإننا لا نقبل أن تتحمل السلطة وحدها عواقب هذا القرار الذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن حركة حماس أعلنت الاستعداد بأن تكون في مواجهة الاحتلال، وألا تتركه يستفرد بحركة فتح أو الضفة الغربية، وهذا واجب وليس منة على أحد.

وأكد بدران أن هذه الخطوات تأتي نتيجة استحضار وإدراك من قبل قيادة حركتي فتح وحماس بخطورة هذه المرحلة، وأنه لا بد من اتخاذ خطوات حقيقية وجدية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن الاحتلال ظن واهمًا أنه بالإمكان أن يواصل عدوانه ومخططاته التصفوية دون أن يرى رد فعل حقيقي من شعبنا، وبالذات من القوى والفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاحتلال كان يراهن على أن حركتي حماس وفتح لا يمكن أن تجتمعا في ظل الاختلافات السابقة، لكن شعبنا وفصائلنا وقيادتنا السياسية قادرة على الابتكار والإبداع، وحتى مفاجأة هذا العدو.

 

 

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