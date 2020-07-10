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دروجبا يسجل أجمل هدف في مسيرته بشباك إيفرتون

10 تموز / يوليو 2020 08:01

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماؤهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

تشيلسى حل ضيفاً على إيفرتون فى ملعب "جوديسون بارك" فى مباراة جمعتهما ضمن الجولة 18 من موسم 2006 – 2007 بالدورى الإنجليزى، وكانت تحديداً فى 17 ديسمبر 2006، إلا أنها كانت مباراة مثيرة للغاية، ولم تُحسم إلا فى الدقائق الأخيرة.

وكان بطل هذه الليلة هو الفيل الإيفوارى ديديه دروجبا، الذى خطف الفوز لتشيلسى بهدف خيالى سجله من تسديدة صاروخية بعيدة المدى، بعد أن وصلت له الكرة بتمريرة رأسية خلفية من النجم الأوكرانى أندريه شيفتشينكو، ليكون واحداً من أجمل أهداف دروجبا فى مسيرته.

المثير فى الأمر كان الاحتفال الجنونى بالهدف من دروجبا، والذى انزلق بركبتيه على أرضية الملعب بطريقة غريبة، تركت خلفه أثراً واضحاً فى أرضية الملعب، ولكن الأكثر جنوناً كان هو احتفال جوزيه مورينيو مدرب تشيلسى السابق، والذى ظل يركض بطريقة مثيرة جداً.

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