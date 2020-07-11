وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامّة لعام 2019/2020م

غزة – الرأي:

باسم وزارة التربية والتعليم، يسرني أن أعلن اليوم نتائج الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة التي عُقِدَت هذا العام في ظلّ تحديات استثنائية مرتبطة بالمشهد الكوروني، وقد شكّل النجاح المشهود في عقد الامتحان بشكل متزامن في القدس العاصمة، وفي المحافظات الشمالية والجنوبية، ومدارسنا في الخارج، تعبيراً آخر عن اقتدار نظامنا التعليمي ومَنعَتِه، وعن انتماء أسرة امتحان الثانوية العامة التي بذلت جهداً متواصلاً على الرغم من كلّ التحديات؛ من أجل أن يتمكّن طلبتنا الأحبّاء من الحصول على نتائجهم في الموعد المرسوم دونما تأخير.

لقد انفردت هذه الدورة من امتحان الثانوية العامة بعلامة فارقة، تمثّلت في تشكيل الحكومة للجنة وزارية خاصّة عملت بدعم من فخامة الرئيس، ودولة رئيس الوزراء كفريق متكامل؛ من أجل أن توفّر لأكثر من مئة ألف من الطلبة وطواقم الامتحان الدعم والإسناد، خصوصاً فيما يرتبط بحالة الطوارئ، وبمتطلبات الصحة والسلامة والوقاية عبر محطات الامتحان جميعها، سواء في مراكز الامتحان، وقاعاته، أو في مراكز التصحيح، وغيرها.

أتقدّم إلى زملائي في اللجنة الوزارية والتي ضمت وزارات الصحة، والحكم المحلي، والمالية، والداخلية، والشؤون الخارجية والمغتربين، وشؤون القدس، والريادة والتمكين بالإضافة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بجزيل الشكر على التجربة الرائعة في العمل المشترك.

وقد شَكّلَ تنظيم الامتحان في القدس العاصمة قصّة نجاح استثنائية في ظلّ التعقيدات والقيود الإضافية المرتبطة بإجراءات الاحتلال، فقام المجتمع المقدسي بكلّ مكوّناته بجهد مشهود في دعم طواقم مديرية التربية والتعليم وإسنادها على مختلِف الأصعدة.

يُسعدني أن أشكر المحافظين، وقوى الشرطة والأمن، والمجتمع المحلي وهيئاته، وأولياء الأمور، والشكر موصول إلى لجنة الامتحانات العامّة، والإدارة العامّة للقياس والتقويم والامتحانات، ومديريات التربية والتعليم، وطواقم الامتحان كافة؛ من عاملين، ومعلّمين، ومشرفين، وإداريين، على عملهم الدؤوب، وجهودهم الرائعة التي أسهمت في صناعة هذا الحدث السيادي العظيم الذي تزهو به دولة فلسطين العتيدة.

طلبتنا الأحباء، نبارك لكم ولذويكم نجاحكم، ولكم أعزائي الطلبة الذين لم تستكملوا الامتحان خالص الأمنيات بالتوفيق في دوراته القادمة.

وإليكم نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام (2019-2020م):

بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت

( 71.32)%.

موزّعين على الفروع، كما يلي:

بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي (48411) ، وبلغت نسبة النجاح (65.43) %.

وفي الفرع العلمي (20104)، وبلغت نسبة النجاح ( 85.92 ) %.

وفرع الريادة والأعمال (4065)، وبلغت نسبة النجاح (72.18 ) %.

والفرع الشرعي ( 1359)، وبلغت نسبة النجاح (65.93) %.

والفرع التكنولوجي (1086 )، وبلغت نسبة النجاح (80.02 ) %.

كما بلغ عدد المتقدمين في الفروع المهنية (2077) وبلغت نسبة النجاح ( 63.8) %.

وفي مسار الكفاءة المهنية كان عدد المتقدمين (437) وبلغت نسبة النجاح (75)%

أما العشرة الأوائل للفرعين الأدبي والعلمي فكانت على النحو الآتي:

الفرع الأدبي

الأول ايمان سهيل خليل ابو حصيره 99.6 غرب غزة أحمد شوقي الثانوية للبنات

الأول مكرر روان رسلان مصطفى ابو ريحان 99.6 بيت لحم بنات بيت لحم الثانوية

الأول مكرر هبه زايد محمد زايد 99.6 رام الله والبيرة بنات البيرة الجديدة الثانوية

الثاني رند حسام بكر ابو فرحه 99.4 جنين بنات الجلمة الثانوية

الثاني مكرر صفا خالد أحمد شيخ العيد 99.4 رفح شفا عمرو الثانوية للبنات

الثالث جميله محمد عاشور جرار 99.3 نابلس عبد الرحيم محمود الثانوية للبنات

الثالث مكرر عُلا روحي خليل سعد 99.3 رفح القادسية الثانوية للبنات

الثالث مكرر فرح اياد شفيق عطاطري 99.3 جنين بنات يعبد الثانوية

الرابع تاله عماد محمد علي حرز الله 99.1 غرب غزة بلقيس اليمن الثانوية للبنات

الرابع مكرر ديالا عمر تيسير عبدالكريم 99.1 رام الله والبيرة بنات البيره الثانوية

الرابع مكرر رهف محمد حسن الصعيدي 99.1 خان يونس بيت المقدس الثانوية للبنات

الرابع مكرر ساره زهير فارس ادريس 99.1 القدس الكلية الابراهيمة

الرابع مكرر مرح عبد القادر ابراهيم الحلبي 99.1 الوسطى شهداء دير البلح الثانوية للبنات

الرابع مكرر يسرى سامر نايف علي 99.1 سلفيت بنات دير بلوط الثانوية

الفرع العلمي

الأول شهد ايهاب عبدالله يونس 99.7 شمال الخليل حلحول الثانوية للبنات

الأول مكرر ايمان كمال ابراهيم ابو شماله 99.7 غرب غزة أحمد شوقي الثانوية للبنات

الثاني امل مدحت محمد نعمان اسماعيل قراقع 99.6 بيت لحم بنات بيت لحم الثانوية

الثاني مكرر اسلام فضل شاكر عياش 99.6 شمال غزة شادية أبو غزالة الثانوية للبنات

الثاني مكرر انس محمد سليمان ابو هيبه 99.6 غرب غزة حسن الحرازين الثانوية للبنين

الثاني مكرر جنى محمد صالح دعباس 99.6 قلقيلية ابو علي اياد الثانوية للبنات

الثاني مكرر سلسبيل نهاد أحمد بيشاوي 99.6 نابلس العائشية الثانوية للبنات

الثاني مكرر غادة فايز عطا حسونة 99.6 الوسطى ممدوح صيدم الثانوية للبنات

الثاني مكرر محمد اسامه كامل صالح 99.6 نابلس الثانوية الاسلامية للبنين

الثاني مكرر محمد عماد مصباح بربراوي 99.6 شمال الخليل حلحول الثانوية للبنين

الثاني مكرر مروة ناصر اسماعيل حسونة 99.6 غرب غزة كفر قاسم الثانوية للبنات

الثاني مكرر هند خالد عبدالحليم ابو زعيتر 99.6 غرب غزة عرفات للموهوبين الثانوية بنات

الثاني مكرر هيا هشام علي ابوالقرن 99.6 نابلس كمال جنبلاط الثانوية للبنات

فرع الريادة والأعمال:

الأول مي راشد محمد ابو عيسى 99.4 جنين بنات الخنساء الثانوية

الثاني انوار عدلي شافع ياسين 99.3 جنين بنات عانين الثانوية

الثالث تيماء أيمن محمد جلامنه 99 جنين بنات الخنساء الثانوية

الثالث مكرر مريم محمود مصطفى طعمه 99 طولكرم بنات جمال عبد الناصر الثانوية

الثالث مكرر هديل اسماعيل علي عصفور 99 القدس الشابات الثانوية الشاملة

الفرع الصناعي:

الأول اسيل مجدي محمد حسين 99.4 قباطية سيلة الظهر الثانوية الصناعية

الثاني عبد الرحمن محمد قاسم الاسطل 99.1 خان يونس الحاج محمد النجار الثانوية للبنين

الثاني مكرر فرح موسى اسماعيل الحسن 99.1 نابلس نابلس الثانوية الصناعية

أما الأول على كل من الفروع المتبقية فكانت على النحو الآتي:

الشرعي

الأول صفيه فضل طه ابو الطيف 99.7 شرق غزة دلال المغربي الثانوية "أ" للبنات

الإقتصاد المنزلي:

الأول شيماء رائد راتب كومي 93.5 جنوب الخليل بنات دورا الثانوية المهنية

التكنولوجي:

الأول ناريمان محمد حسن قباجه 98 الخليل بنات ترقوميا الثانوية

الفندقي:

الأول دنيا علي عطا مغربي 97.4 رام الله والبيرة الانجيلية الاسقفية العربية

الزراعي

الأول همام موسى اسماعيل الزبدي 93.8 شمال الخليل العروب الزراعية الثانوية المختلطة