برشلونة فى ضيافة بلد الوليد بالدورى الإسبانى الليلة

يحل نادى برشلونة ضيفًا على بلد الوليد في تمام السابعة والنصف مساء اليوم فى المباراة التى تجمعهما على ملعب خوسيه زوريا، ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني.

ويسعى البارسا إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة غريمه المتصدر ريال مدريد، خاصةً بعد أن أضاع الفريق الصدارة قبل عدة جولات.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بعد تغلبه في المباراة الماضية على إسبانيول بهدفٍ نظيف، وذلك بفارق 4 نقاط عن الريال الذي فاز مساء أمس على ألافيس بثنائية نظيفة في الجولة الـ35 من الليجا.

أعلن الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسبانى، قائمة فريقه استعدادا لمباراة بلد الوليد وشهدت قائمة برشلونة استبعاد آرثر ميلو بالإضافة لأنسو فاتي للإيقاف، وغياب كل من دى يونج وأومتيتى للإصابة، فيما عاد جونيور فيربو بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، يأمل فريق بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت، خاصةً بعد تلقيه هزيمة أمام فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 39 نقطة، ويحدوه الأمل للارتقاء إلى مركز أفضل.

وضعت قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية محتملة عندما يلتقى برشلونة مع نابولى فى إياب ثمن النهائي، وتنتظره مواجهة صعبة للغاية فى الدور ربع النهائى مع الفائز من مواجهة تشيلسي وبايرن ميونخ، وحال نجاحه فى التأهل سيضرب موعداً من العيار الثقيل مع ريال مدريد فى الدور نصف النهائي.