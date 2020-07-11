وكالة الرأي الفلسطينية نوافذ ذكية تمنع ضوضاء حركة المرور حتى عندما تكون مفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين حذف الحساب وتعطيله على فيس بوك وكالة الرأي الفلسطينية فوائد القرفة لا حصر لها منها وكالة الرأي الفلسطينية 5 أخطاء يمكن أن تؤدى إلى زيادة مستويات الكوليسترول وكالة الرأي الفلسطينية ساعدى طفلك على النمو العقلى والصحى بـ 5 وكالة الرأي الفلسطينية يوفنتوس فى مهمة الحفاظ على الصدارة أمام أتالانتا بالدورى الإيطالى وكالة الرأي الفلسطينية فرينجز يسجل صاروخًا ألمانيًا في افتتاح مونديال 2006 وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة فى ضيافة بلد الوليد بالدورى الإسبانى الليلة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامّة لعام 2019/2020م وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين
أخبار » الرياضة و الملاعب

برشلونة فى ضيافة بلد الوليد بالدورى الإسبانى الليلة

11 تموز / يوليو 2020 08:28

1
1

يحل نادى برشلونة ضيفًا على بلد الوليد في تمام السابعة والنصف مساء اليوم فى المباراة التى تجمعهما على ملعب خوسيه زوريا، ضمن منافسات الجولة 36 بالدوري الإسباني.

ويسعى البارسا إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مطاردة غريمه المتصدر ريال مدريد، خاصةً بعد أن أضاع الفريق الصدارة قبل عدة جولات.

ويحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 76 نقطة بعد تغلبه في المباراة الماضية على إسبانيول بهدفٍ نظيف، وذلك بفارق 4 نقاط عن الريال الذي فاز مساء أمس على ألافيس بثنائية نظيفة في الجولة الـ35 من الليجا.

أعلن الإسباني كيكي سيتين، المدير الفني لنادي برشلونة الإسبانى، قائمة فريقه استعدادا لمباراة بلد الوليد وشهدت قائمة برشلونة استبعاد آرثر ميلو بالإضافة لأنسو فاتي للإيقاف، وغياب كل من دى يونج وأومتيتى للإصابة، فيما عاد جونيور فيربو بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، يأمل فريق بلد الوليد في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السبت، خاصةً بعد تلقيه هزيمة أمام فالنسيا في الجولة الماضية بهدفين لهدف.

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 39 نقطة، ويحدوه الأمل للارتقاء إلى مركز أفضل.

وضعت قرعة الدور ربع النهائى لمسابقة دوري أبطال أوروبا مواجهة نارية محتملة عندما يلتقى برشلونة مع نابولى فى إياب ثمن النهائي، وتنتظره مواجهة صعبة للغاية فى الدور ربع النهائى مع الفائز من مواجهة تشيلسي وبايرن ميونخ، وحال نجاحه فى التأهل سيضرب موعداً من العيار الثقيل مع ريال مدريد فى الدور نصف النهائي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستعد لإطلاق أضخم حملة زيارات لطلاب الثانوية العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟