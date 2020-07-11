فرينجز يسجل صاروخًا ألمانيًا في افتتاح مونديال 2006

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الألماني السابق تروستن فرينجز، هدفًا صاروخيًا لمنتخب بلاده فى مرمى كوستاريكا في إفتتاح مونديال كأس العالم 2006 التى استضافته ألمانيا، وهي المباراة التى انتهت بفوز منتخب المانشافت 4-2.

فرينجز كان قد أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 87 من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرة ركلة حرة مباشرة من زميله بالفريق باستيان شفاينشتايجر، ليهيأ لنفسه وضع التسديد ثم يطلق قذيفة مدوية على مرمى كوستاريكا، محرزًا أخر أهداف اللقاء.

المنتخب الألماني كان قد وصل للدور نصف النهائي من هذه النسخة، قبل أن يتعرض لخسارة قاتلة أمام الفائز باللقب فيما بعد منتخب إيطاليا، في الوقت الإضافي من المباراة بعد أن سجل الآزوري هدفين في دقيقتين 119 و121 .