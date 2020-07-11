يوفنتوس فى مهمة الحفاظ على الصدارة أمام أتالانتا بالدورى الإيطالى

يستضيف نادى يوفنتوس منافسه فريق أتالانتا في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم فى المباراة التى تجمعهما على ملعب أليانز ضمن أحداث الجولة 32 من الدوري الإيطالي .

يحاول يوفنتوس الحفاظ على الصدارة فيما تستمر محاولات لاتسيو في اللحاق بهم، لكن ميلان لعب دورًا كبيرًا في الجولتين السابقتين، حيث فاز على نسور العاصمة ثم البيانكونيري على التوالي.

توقف رصيد يوفنتوس بعد الخسارة من ميلان 4 / 2 عند النقطة 75 في المركز الأول، لكن لاتسيو لم يستغل سقوط اليوفي وخسر هو الآخر من ليتشي في نفس الجولة، ليتوقف رصيده عند النقطة 68، ويصبح مهدد بفقدان المركز الثاني.

يغيب عن يوفنتوس 3 لاعبين للإصابة، هم ديميريل ودي شيليو وسامي خضيرة الذي انتهى موسمه.

فى المقابل يقدم أتالانتا موسمًا رائعًا تحت قيادة المدرب جاسبيريني، فالفريق لم يخسر أي مباراة منذ العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا، وقد جمع حتى الآن 66 نقطة جعلته منافس قوي جدًا على المركز الثاني وربما اللقب.

أسفرت قرعة الدور ربع النهائى لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي عن مواجهة بعد قرار استئناف المسابقات الأوروبية من جديد التى أجريت عبر الفيديو كونفرانس بمدينة "نيون"السويسرية، وأسفرت قرعة دور الثمانية بمسابقة دوري ابطال اوروبا عن ملاقاة الفائز من مباراة برشلونة الاسباني ونابولي الإيطالي مع الفائز من مباراة بايرن ميونخ الالماني وتشيلسي الإنجليزي، ولايبزيج الألماني مع اتلتيكو مدريد الإسباني، وأتالانتا الإيطالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، والفائز من مانشستر سيتي الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني مع الفائز من يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي.