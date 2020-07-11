نوافذ ذكية تمنع ضوضاء حركة المرور حتى عندما تكون مفتوحة



يمكن أن تساعد النوافذ الذكية المانعة للضوضاء في الحد من ضوضاء حركة المرور القادمة حتى عندما تكون مفتوحة، حيث طور باحثون من جامعة نانيانج التكنولوجية بسنغافورة جهاز ذكى بنافذة بها 24 متحدثًا صغيرًا في شبكية، واستخدموها لتوليد نوع من الضوضاء المعاكسة، وحتى مع فتح النافذة، كان جهازهم قادرًا على قطع الصوت من النقل الحضري بنسبة تصل إلى النصف، أي حوالي انخفاض بمقدار 10 ديسيبل عن المستويات العادية.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يعمل الجهاز عن طريق إصدار صوت بنفس التردد مثل الضوضاء المكتشفة، ولكن مع الموجات الصوتية المخصصة لإلغاء تلوث الضوضاء المزعج من الخارج.



وقال الفريق البحثى، إن خفض ضجيج النقل بمقدار 10 ديسيبل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 17% في المخاطر الصحية المرتبطة بها مثل ارتفاع ضغط الدم.



وفي الوقت الحالي هو مجرد جهاز لإثبات المفهوم تم إثبات أنه يعمل فقط في بيئة معملية باستخدام ضوضاء حركة المرور فى المحاكاة.



يأمل الباحثون أنه يمكن استخدامها في النهاية للسماح للأشخاص الذين يعيشون في المدن للحفاظ على منازلهم جيدة التهوية مع تقليل التلوث الضوضائي.



وقال الفريق إن إيجاد حل مستدام وعملي للتحكم في الضوضاء التي تدخل إلى المباني ذات التهوية الطبيعية يمثل مشكلة صعبة.



تصبح مشكلة أكبر بالنسبة للمدن ذات الكثافة السكانية الضخمة، حيث تكون القدرة على فتح النافذة أكثر أهمية، ولكن من الصعب القيام بها.



وقد أدى ذلك بهان لام وزملائه إلى التحول إلى مفهوم مكافحة الضوضاء، وهي عملية استخدام الموجات الصوتية المعكوسة لمكافحة ترددات معينة من الضوضاء.



يتكون الجهاز الذي توصلوا إليه من 24 مكبرات صوت يبلغ قطرها 1.7 بوصة مثبتة على قضبان في نمط الشبكة، ويتم بعد ذلك إرفاق هذه الأشرطة بداخل النافذة ثم يتم وضع جهاز استشعار خارج النافذة.



إذا اكتشف المستشعر ضوضاء خارجها، تنبعث مكبرات الصوت من مكافحة الضوضاء على نفس التردد مثل الضوضاء المكتشفة ولكن مع موجات صوتية معكوسة.

