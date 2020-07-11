الكشف عن موعد إطلاق وميزات نظام أندرويد القادم



سربت شركة جوجل بعض المعلومات التي تشير إلى أن نظام Android 11 بنسخته الكاملة سيطلق بشكل رسمي لأصحاب الهواتف الذكية في 8 سبتمبر المقبل، وكانت جوجل قد أطلقت الإصدار التجريبي الأول من هذا النظام بنسخة "بيتا" للهواتف الذكية الشهر الفائت، ومؤخرا بدأت باختبار النسخة التجريبية الثانية عند بعض مالكي هواتف بيكسل" .



ووفقا لما ذكره موقع "RT"، تبعا للتسريبات فإن نسخة Android 11 الكاملة ستحمل العديد من المزايا الجديدة لأصحاب هواتف أندرويد.



وتعد أبرز هذه الميزات ميزة "توثيق الشاشة" التي تسمح بصنع فيديوهات توثق خلفية عمل الشاشة والتطبيقات التي تعمل عليها كما هو الحال في هواتف آيفون، وستكون هذه الميزة مدمجة في نظام التشغيل أي لن تكون هناك للحصول عليها عبر تطبيق إضافي.



ولعل الميزة المهمة الأخرى التي ستظهر في أندرويد القادم هي ميزة تحجب الإشعارات القادمة إلى الهاتف وأصواتها أثناء تصوير الفيديوهات، إذ تعتبر مشكلة الإشعارات من أكثر المشكلات التي تؤرق أصحاب الهواتف أثناء التصوير أو بث مقاطع الفيديو الحية.



ومع النسخة الجديدة من أندرويد من المفترض أن تزداد حساسية اللمس في الشاشات، ما يجعل استخدام الهواتف مريحا وأكثر عملية وخصوصا عند استعمال زجاج حماية للشاشة.



كما ستظهر ميزة جديدة في أندرويد ستبطل إمكانية السماح لبعض التطبيقات تلقائيا من الوصول إلى بيانات الكاميرا، وذلك في حال لم يتم استخدام الكاميرا مع تلك التطبيقات لفترة معينة.

