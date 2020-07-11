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الصحة تشارك في مؤتمر ” المشاركة المدنية والمساءلة من أجل الحكم الرشيد”

11 تموز / يوليو 2020 09:50

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غزة-الرأي

نظم مركز دراسات المجتمع المدني المؤتمر السنوي الثالث للحكم الرشيد في استراحة الشالهات وتم خلال المؤتمر عرض ومناقشة عدة تقارير لوزارات مختلفة من بينها وزارة الصحة.
حيث شارك أ. سعيد البطة مدير عام الشئون القانونية ود. أحمد شتات مدير دائرة الأطباء بالإدارة العامة للمستشفيات عن وزارة الصحة.

من جهته، عرض فريق المركز تقرير بعنوان تقييم اداء السلطات المختصة لمعالجة الأهمال الطبي وكان هذا بحضور مندوبين من اتحاد لجان العمل الصحي .

بدورها، شاركت وزارة الصحة في هذا المؤتمر من خلال ورقة عمل على الآلية المتبعة لدى الوزارة لمعالجة الشكاوي الواردة إليها وتعامل الوزارة بنزاهة من خلال لجان تحقيق ذات علاقة بالموضوع والتأكيد على أن الأخطاء الطبية ظاهرة عالمية حتى في الدول المتقدمة وتم التطرق على أهمية إقرار قانون المسئولية الطبية كضامن للمريض والطاقم الطبي في هذا الإطار وتم الحديث عن الانجازات الواضحة والملموسة لوزارة الصحة في السنوات الأخيرة على الأصعدة المختلفة.

هذا وتحدث فريق اتحاد العمل الصحي في ورقته عن التعامل مع هذا الموضوع داخل المؤسسات الطبية للاتحاد وأمثلة من الواقع العملي.

وفي نهاية اللقاء ترك مجال للمناقشة والاستفسارات وتقديم اوراق العمل .

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