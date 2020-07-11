النائب العام: الشرطة الفلسطينية درع الوطن وذراع النيابة العامة في انفاذ القانون

غزة-الرأي

كرم النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، قائد عام الشرطة الفلسطينية السابق اللواء تيسير البطش خلال زيارته، على جهوده الرائدة في إسناد وإرساء ودعم مؤسسات العدالة الجنائية، وحُسن إدارته للمؤسسة الشرطية، وتكريسه لبيئة عمل إيجابية، عزّزت الاستقرار والأمن والسلم المجتمعي.

واكد النائب العام ان الشرطة الفلسطينية هي درع الوطن وذراع النيابة العامة في انفاذ القانون بتسخيرها كافة الإمكانات الشرطية، وتنفيذها القرارات القضائية، والعمل بروح الفريق مع الشركاء في منظومة العدالة الجنائية؛ بما يحقق ترسيخ العدالة، وإرساء سيادة القانون، ورَد الحقوق لأصحابها.

وشكر اللواء البطش النائب العام على هذه اللفتة الكريمة، وأثنى على أداء النيابة العامة، مؤكدا على دورها الريادي في تحقيق العدالة واستقرار المجتمع .