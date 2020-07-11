العدل تستقبل وفد من نقابة المحامين الشرعين لبحث سبل التعاون

غزة-الرأي

زار وفد من نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين مقر وزارة العدل بغزة، يترأسه نقيب المحامين الشرعيين أ. أيمن أبوعيشة وبرفقته أ. غادة عابد أمين الصندوق وعضو مجلس النقابة و أ. أحمد بدير مدير النقابة و أ. مؤمن الحطاب مدير المتابعة والتقييم بالنقابة وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز التنسيق المشترك مع وزارة العدل.

وكان في استقبال الوفد الزائر عطوفة المستشار د. محمد النحال وكيل وزارة العدل و.أ.ساجي قديح مدير دائرة النقابات و في بداية اللقاء رحب عطوفته بزيارة وفد النقابة، مشيداً بالجهود التي تقدمها النقابة في خدمة محامي قطاع غزة وأشاد بدور النقابة الفعال مثنياً على النجاحات التي تحققها نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين.

بدوره ، تحدث نقيب المحامين الشرعيين عن ظروف عمل النقابة وتطورها من خلال وجود عدة برامج ودوائر تعمل بالنقابة من أجل المحامي من جهة ومن أجل المجتمع والأسرة من جهة أخرى بوجود برنامج الارشاد والتوعية المجتمعية والذي تم من خلاله تشكيل قسم اصلاح اسري كامل يعمل ضمن اطار النقابة والذي سيعمل على تسجيل سلسلة حلقات توعوية مع مجموعة من المحاضرين في الجامعات والمؤسسات المختصين بالشريعة الاسلامية لتفادي ما قد يحدث من إشكاليات ما بين الازواج.

واشار نقيب المحامين الي ضرورة إيجاد قنوات اتصال دائمة ما بين الوزارة والنقابة، مشيرا الى تطلع النقابة لتعزيز العلاقة مع الوزارة من خلال العديد من القطاعات والأنشطة التي تخدم المحامين والمحاميات وقطاع العدالة، مؤكداً على أهمية ودور مهنة المحاماة الشرعية في المجتمع الفلسطيني.