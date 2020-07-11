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"الشباب والرياضة" تهيب بالمواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم إطلاق النار

11 تموز / يوليو 2020 10:01

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غزة-الرأي

أهابت وزارة الشباب والرياضة بجميع المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية التي تمنع إطلاق النار في المناسبات وخلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة والمقررة غدا السبت.
ودعا أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى ضرورة مساندة جهود وزارة الداخلية للحفاظ على حياة المواطنين وعدم تعريضهم للخطر أثناء إطلاق النار ، وقال محيسن إن الفرحة بالنجاح لا تعني أن تطلق النيران وتسبب إصابات أو وفيات لا سمح الله، وشكر جهود وزارة الداخلية التي وضعت عدة ضوابط وعقوبات لمنع إطلاق النار خلال الإعلان عن نتائج الثانوية العامة.
وأكد أن الوزارة ومن خلال المراكز الشبابية في محافظات غزة وعبر المتطوعين الشباب ستعمل على توعية الجميع بأهمية التزام التعليمات في هذا الجانب وتجنيب المجتمع أية مخاطر.

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