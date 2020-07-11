بلدية غزة تنجز أعمال صيانة شارع الأقصى ( الصناعة )

غزة-الرأي

انجزت بلدية غزة أعمال صيانة شارع الأقصى ( الصناعة ) من تقاطع شارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) وحتى تقاطع شارع عون الشوا المعروف بشارع ( 8 ) .

وتم استخدام نحو 145 طناً من مادة الاسفلت الساخن في أعمال صيانة الحفر في الشارع لاسيما في المنطقة المحاذية لحديقة برشلونة .

ويهدف المشروع لتسهيل حركة مرور المركبات على الشارع ضمن سياسة بلدية غزة الهادفة لصيانة الطرق والشوارع الأكثر حيوية والتي يستخدمها الموطنين بكثافة .

وتمت أعمال صيانة شارع الأقصى ضمن مشروع تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض البلديات ويشمل صيانة عدة شوارع رئيسة في المدينة منها: شارع عزالدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عمر بن الخطاب، ومفترق السرايا، ومناطق أخرى من المدينة .