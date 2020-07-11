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بلدية غزة تنجز أعمال صيانة شارع الأقصى ( الصناعة )

11 تموز / يوليو 2020 10:06

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غزة-الرأي

انجزت بلدية غزة أعمال صيانة شارع الأقصى ( الصناعة ) من تقاطع شارع جمال عبد الناصر ( الثلاثيني ) وحتى تقاطع شارع عون الشوا المعروف بشارع ( 8 ) .
وتم استخدام نحو 145 طناً من مادة الاسفلت الساخن في أعمال صيانة الحفر في الشارع لاسيما في المنطقة المحاذية لحديقة برشلونة .
ويهدف المشروع لتسهيل حركة مرور المركبات على الشارع ضمن سياسة بلدية غزة الهادفة لصيانة الطرق والشوارع الأكثر حيوية والتي يستخدمها الموطنين بكثافة .
وتمت أعمال صيانة شارع الأقصى ضمن مشروع تنفذه البلدية بتمويل صندوق تطوير وإقراض البلديات ويشمل صيانة عدة شوارع رئيسة في المدينة منها: شارع عزالدين القسام، وشارع بيروت، وشارع عمر بن الخطاب، ومفترق السرايا، ومناطق أخرى من المدينة .

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