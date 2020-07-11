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بلدية غزة ومبادرة امل وريما ينظمان حفلاً فنياً للاطفال

11 تموز / يوليو 2020 10:09

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غزة-الرأي

نظم مركز حديقة اسعاد الطفولة التابع لبلدية غزة ومبادرة " امل وريما" حفلاً فنياً بعنوان " يوم الفرح في عالم المرح " ضمن أنشطته الصيفيه .
وحضر الحفل، عضو المجلس البلدي فداء المدهون، ومدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد شحادة صيام، ومديرة مركز اسعاد الطفولة فريال حلس، ولفيف من الأطفال وأمهاتهم .
وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية، والدبكة الشعبية، وعرض فلكورية، ومهرجين، والعديد من الفقرات الفنية المتنوعة التي قدمها فرقة امل وريما الفنية، وفرقة اهل الشام للدبكة، وفريق السيرك الفلسطيني، والفنان بهاء غبن، والفنان علام السرساوي .

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