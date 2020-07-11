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مركز شرطة الشرقية ينهي خلاف مالي بقيمة "66" ألف شيكل

11 تموز / يوليو 2020 10:20

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غزة-الرأي

أنهى قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية بمحافظة خان يونس خلافاً مالياً بقيمة "66,000" شيكل على خلفية ثمن مواد بناء نشب بين اثنين من المواطنين.

وأوضح النقيب محمد أبو طير رئيس قسم الشكاوى بمركز شرطة الشرقية أن المواطن ( ص.د ) تقدم بشكوى مالية بقيمة "66" ألف شيكل بعد أن قام بتوريد مواد بناء لصالح المواطن ( ع.ق ) ولم يقم بتسديد المبلغ المتفق عليه والوارد بالشكوى.

وبين النقيب أبو طير أنه وبعد استدعاء الطرف الثاني تم الاتفاق على دفع مبلغ "25,000" ألف شيكل نقداً والباقي على دفعات شهرية قيمة كل دفعة "5,000" شيكل، مؤكداً قيامهم بتوقيع الطرفين على هذه الاتفاقية بعد الموافقة عليها دون ضغط أو إكراه وبحضور الكفلاء والشهود.

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