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مركز شرطة الزيتون يلقي القبض على " 3 " مطلوبين هاربين من العدالة

11 تموز / يوليو 2020 10:24

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غزة-الرأي


ألقى مركز شرطة الزيتون جنوب محافظة غزة القبض على ثلاثة مطلوبين هاربين من وجه العدالة خلال مهمتين منفصلتين نفذّتها أقسام "الدوريات والتنفيذ" بالمركز .

وقال النقيب محمد الشرفا رئيس قسم التنفيذ بمركز شرطة الزيتون :"أن قسم التنفيذ بالمركز تمكن من ضبط وتوقيف الهارب "إ.أ" بعد وروود معلومات عن اختبائه في منزل بشارع السكة بالمحافظة".

وأضاف النقيب الشرفا أن المدعو "إ.أ" مطلوب على ثلاث قضايا بيع وترويج مخدرات وهارب من العدالة منذ ثلاثة شهور".

في سياق منفصل ألقى قسم التنفيذ بالمركز بالاشتراك مع قسم الدوريات القبض على كلا من الهارب "خ.س" 32عام، والهارب "م.س" 50عام، في منزل قرب مسجد أنس بن مالك ضمن منطقة الاختصاص .

ولفت النقيب الشرفا إلى أنه تم إسناد قسم التنفيذ بدورية من قسم الدوريات بعد محاولة المطلوبين الهرب إلى أرض زراعية خلف المنزل, حيث جرى تثبيتهم وتوقيفهم وإحضارهم إلى مركز شرطة الزيتون .

وأشار النقيب الشرفا إلى أنه تم توقيف المطلوبين الثلاثة وإحالتهم إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم .

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