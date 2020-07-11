مدرسة فهمي الجرجاوي للبنات تعد البرنامج التدريبي (المدرب الصغير)

غزة-الرأي

تسعي مدرسة فهمي الجرجاوي الأساسية "أ" للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة من بناء شخصية الطالب ,وتشعره بالمسئولية تجاه مجتمعه وأقرانه .

هذا ما يتم من خلال مشروع المدرب الصغير الذي يسعي إلى تخريج كوادر طلابية قادرة على التدريب ومساعدة أقرانهم من الطالبات بعد أن يتم تدريبهم على العديد من البرامج التعليمية التكنولوجية.

بدورها، أوضحت مديرة المدرسة أ. ياسمين الطرشاوي وصاحبة مبادرة فكرة تنميك أن المعلمتان أميمة الخالدي والمعلمة ريم قويدر قمن بتدريب الطالبات من خلال مجموعة الماسنجر على مجموعة من البرامج مثل برنامج POWTOON/TOONTASTIC/PUPLISHER / وكيفية انشاء مواقع الكترونية ، وكيفية التعامل مع منصات التعلم عن بعد وغيرها الكثير ،وقامت المعلمتان بتسجيل الطالبات ضمن نادي المبرمجين الصغار وحث الطالبات على المشاركة في كثير من المسابقات .

نتائج طالبات برزت في الميدان التربوي فأبدعت الطالبتان شذا وختام الشوبكي في عرض مرحلة التصميم والتخطيط وتحضير الأدوات لإنتاج الفيديوهات الفيديوهات بتقنية / Stop Motion

فيما أبدعت الطالبة ريما المشهراوي بإنتاج فيديوهات تعليمية لبرنامج سكراتش وموقع باوتون PowToon وتطبيق مجموعة من الطالبات لهذا البرنامج من خلال تطبيقات رائعة مفيدة وبناءة .

أما الطالبة رزان الشوبكي فتميزت في انتاج فيديو لتعليم برنامج Toontastic وهو برنامج لإنتاج قصص تفاعلية ورسوم متحركة يمكن توظيفها في المنهاج أو تعليم قيم أخلاقية .

من جانبها، تبدع الطالبة رسيل حسين في انتاج فيديو لتعليم برنامج Animaker وهو برنامج لإنتاج قصص تفاعلية ورسوم متحركة يمكن توظيفها في المنهاج أو تعليم قيم أخلاقية .

واستمرت علي نهجهم الطالبة علا حبشي في انتاج فيديو لتعليم كيفية تصميم المواقع الالكترونية من خلال NEW GOOGLE SITES لعمل مواقع الكترونية لمواضيع مختلفة يسهل الوصول لها عند الحاجة .

وتقوم الطالبات المبدعات بالتواصل مع أقرانهم لتعليمهم ما تم تدريبهم عليهم من مهارات وابداعات