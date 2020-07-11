الصحة: 463 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن تسجيل 463 إصابة بفايروس "كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا، اليوم السبت، إن الإصابات توزعت كالتالي:

محافظة القدس: 85 إصابة

محافظة رام الله والبيرة: 36 إصابة

محافظة الخليل: 328 إصابة

محافظة بيت لحم: 8 إصابات

محافظة جنين: إصابة واحدة

محافظة نابلس: 5 إصابات

حالات الوفيات: تسجيل حالتي وفاة في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

- حالات الشفاء: تسجيل 119 حالة تعافٍ، 102 في محافظة الخليل، 17 محافظة نابلس

- إجراء 2657 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 5827

- عدد حالات التعافي: 829

- عدد حالات الوفاة: 32

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (85): مدينة القدس 83، مخيم قلنديا 1، كفر عقب 1.

محافظة رام الله والبيرة (36): مخيم الجلزون 34، البيرة 1، رمون 1.

محافظة الخليل (328): مدينة الخليل 119، حلحول 4، يطا 49، تفوح 5، دورا 37، الظاهرية 16، بيت أمر 5، بيت كاحل 5، ترقوميا 2، سعير 3، مخيم الفوار 1، الشيوخ 2، صوريف 1، بيت عوا 24، بيت الروش 1، إذنا 53، دير سامت 1.

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الدوحة 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1

محافظة نابلس (5): مخيم عسكر 2، قريوت 3