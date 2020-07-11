وكالة الرأي الفلسطينية "الثانوية العامة" تنعش محال الحلويات بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 463 إصابة جديدة بـ"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية حماس تهنئ الناجحين في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية المتفوقة "أبو شمالة": "نفسي أكون سفيرة فلسطين" وكالة الرأي الفلسطينية القضاء العسكري يستقبل وفد من الشريعة والقانون لافتتاحه محاكم جديدة وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات بـ"كورونا" في الضفة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية المتفوقة "أبو حصيرة" تحصد المركز الأول رغم الأزمات وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة فهمي الجرجاوي للبنات تعد البرنامج التدريبي (المدرب الصغير) وكالة الرأي الفلسطينية ثابت: ارتفاع نسبة النجاح في الثانوية العام بغزة هذا العام وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة الزيتون يلقي القبض على " 3 " مطلوبين هاربين من العدالة
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: 463 إصابة جديدة بـ"كورونا"

11 تموز / يوليو 2020 12:22

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن تسجيل 463 إصابة بفايروس "كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا، اليوم السبت، إن الإصابات توزعت كالتالي:

 

محافظة القدس: 85 إصابة

محافظة رام الله والبيرة: 36 إصابة

محافظة الخليل: 328 إصابة

محافظة بيت لحم: 8 إصابات

محافظة جنين: إصابة واحدة

محافظة نابلس: 5 إصابات

حالات الوفيات: تسجيل حالتي وفاة في محافظتي الخليل وبيت لحم خلال الـ24 ساعة الأخيرة

- حالات الشفاء: تسجيل 119 حالة تعافٍ، 102 في محافظة الخليل، 17 محافظة نابلس

- إجراء 2657 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها

- عدد الحالات النشطة الكلي: 5827

- عدد حالات التعافي: 829

- عدد حالات الوفاة: 32

 

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

 

محافظة القدس (85): مدينة القدس 83، مخيم قلنديا 1، كفر عقب 1.

محافظة رام الله والبيرة (36): مخيم الجلزون 34، البيرة 1، رمون 1.

محافظة الخليل (328): مدينة الخليل 119، حلحول 4، يطا 49، تفوح 5، دورا 37، الظاهرية 16، بيت أمر 5، بيت كاحل 5، ترقوميا 2، سعير 3، مخيم الفوار 1، الشيوخ 2، صوريف 1، بيت عوا 24، بيت الروش 1، إذنا 53، دير سامت 1.

محافظة بيت لحم (8): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الدوحة 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1

محافظة نابلس (5): مخيم عسكر 2، قريوت 3

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستعد لإطلاق أضخم حملة زيارات لطلاب الثانوية العامة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟