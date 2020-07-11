المستشار عابد يستقبل وفداً من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

غزة-الرأي

استقبل المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل وفداً من اللجنة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان برئاسة إياد العلمي وبحضور المستشار أشرف فارس أمين عام المجلس الأعلى للقضاء والمستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي وعدد من أعضاء اللجنة بالمركز.

بدوره، رحب المستشار عابد بالحضور وهنأهم بيوم المحامي الفلسطيني والذي يمثل شريكاً في العلاقة البناءة والرسالة السامية التي تنقلها مهنة المحاماة في إرساء قواعد العدالة، وكذلك الدور الفاعل لمراكز حقوق الإنسان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الطرفين والوقوف عند أبرز المشكلات التي تواجه المتخاصمين كتنازع الاختصاص بين القضاء النظامي والعسكري وأهمية اللجوء للقضاء النظامي، ومدى تطبيق القوانين والتشريعات، وطبيعة عمل المحاكم النظامية خلال الفترة الاستثنائية، وبعض الأمور الفنية والقضائية.

من جانبه، أشاد إياد العملي بدور القضاء النظامي والنهوض الإداري والقضائي الذي يشهده في الفترة الأخيرة بداية من خصخصة التبليغات القضائية وشركات النظافة، والبحث عن بيئة قضائية أفضل ورفد المحاكم بقضاة وموظفين جدد بما يلبي حاجة المحاكم لعدد كبير يتناسب مع حجم المناطق والقضايا المعروضة عليه.

من جهته، أشار شريف أبو نصار إلى عمل المحاكم خلال الفترة الاستثنائية ومجموعة القرارات والتعميمات التي صدرت عن المجلس والتي ساعدت في الاستمرار في عمل المحاكم وإنجاز عدد كبير من القضايا القديمة والجنايات الخطيرة.

من جانبه ،أكد المستشار عابد سعي المجلس الأعلى للقضاء لتطوير البيئة القضائية من حيث الأماكن والبرامج والكادر الإداري والقضائي ووضع اللوائح والأنظمة ومدونة السلوك ودليل إجراءات للنهوض بالمؤسسة القضائية وتقديم الخدمة للمواطن وبسط العدل بين الناس.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي يعقدها المجلس الأعلى للقضاء مع المراكز الحقوقية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل النهوض بالمؤسسة القضائية والمشاركة الفاعلة لإرساء قواعد العدالة.