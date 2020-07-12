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رونالدو يتصدر وميسي فى الوصافة

12 تموز / يوليو 2020 08:31

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يتصدر النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في مختلف البطولات خلال القرن الـ21 وفقا للإحصائية التي نشرتها شبكة " The Football Arena" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وسجل رونالدو 730 هدفا خلال مشاركته في 1007 بجميع المسابقات سواء مع الأندية التي لعب بقميصها أو منتخب بلاده، ليتفوق على منافسه الأزلى، النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسبانى الذى جاء وصيفا برصيد 700 هدفا في 864 مباراة مع الفريق الكتالونى والمنتخب الأرجنتينى.

وجاء النجم السويدى زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالى، في المركز الثالث خلف رونالدو وميسي برصيد 523 هدفا في 862 مباراة شارك فيها مع مختلف الأندية التي دافع عن قميصها، وضمت بقية القائمة كل من:

روبرت ليفاندوفسكى – 466 هدفا في 698 مباراة

لويس سواريز – 461 هدفا في 717 مباراة

سيرجيو أجويرو – 414 هدفا في 733 مباراة

صامويل إيتو – 408 هدفا في 805 مباراة

كلاس يان هونتيلار – 399 هدفا في 714 مباراة

إدينسون كافانى – 389 هدفا في 668 مباراة

ديفيد فيا – 386 هدفا في 740 مباراة

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