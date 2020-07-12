إبراهيموفيتش يقصف شباك أندرلخت في دوري الأبطال

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماؤهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الإيطالي الحالي، هدفًا لا ينسى في مسيرته مع باريس سان جيرمان الفرنسي والذى جاء فى شباك أندرلخت البلجيكي بدوري أبطال أوروبا موسم 2013-14 .

المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة، أحرز منها إبراهيموفيتش سوبر هاتريك، كان من بينهم هذا الهدف الرائع، بجانب هدف آخر بكعب القدم في ليلة لا تنسى للسلطان، بينما سجل إدينسون كافاني الهدف الآخر، علمًا أن المباراة كانت تقام في بلجيكا ضمن منافسات دور المجموعات لدوري الأبطال.

هجمة مرتدة لباريس سان جيرمان وكرة تعود من دفاع الخصم ليدخل إبراهيموفيتش بكل قوته ويسدد كرة صاروخية في مرمى الفريق البلجيكي وكان هو الهدف الثالث في المباراة، قبل أن يسجل كافاني الرابع ويعود السلطان ليسجل الخامس.