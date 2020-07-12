صراع التأهل الأوروبى يشعل مواجهة نابولى ضد ميلان فى الدوري الإيطالي

تقام في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم، الأحد، مواجهة فريقى نابولى الإيطالى وضيفه ميلان، والتي يستضيفها ملعب "سان باولو" معقل فريق الجنوب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

ويحتل نابولى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين فقط عن ميلان الذى يأتي في المركز السابع.

ويسعى كلا الفريقان لتحقيق الفوز في المواجهة القوية الليلة، حيث يشتعل الصراع بينهما على احتلال أحد المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" في الموسم المقبل 2020-2021.

ويخوض لاعبى الروسونيرى مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الهام الذى حققه الفريق على يوفنتوس صاحب صدارة الدوري الإيطالي في الجولة الماضية، بأربعة أهداف مقابل هدفين، على ملعب "سان سيرو".

كما حقق نابولى فوزا هاما في الجولة الماضية بالكالتشيو على مضيفه فريق جنوى، بهدفين مقابل هدف، على ملعب "لويجي فيراريس".

ومن المتوقع أن يبدأ ميلان ضد نابولى بالتشكيل التالى: دوناروما فى حراسة المرمى، كونتي، سيمون كايير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز، كيسي، بن ناصر، ساليميكرز، ريبيتش، هاكان انوغلو، زلاتان إبراهيموفيتش.

في المقابل، جاء التشكيل المتوقع لنابولى ضد الروسونيرى، كالتالى: أوسبينا في حراسة المرمى، دي لورينزو، ماكسيموفيتش، كوليبالي، ماريو روي، رويز، ديمي، زيلينيسكي، كاييخون، ميرتينز، إنسيني".

وفى نفس الجولة، يلتقى جنوى مع سبال في الخامسة والربع مساءا، بينما تقام 4 مباريات في السابعة والنصف مساء اليوم وهى: فيورنتينا وهيلاس فيرونا، بارما وبولونيا، أودينيزى وسامبدوريا، كاليارى وليتشى.