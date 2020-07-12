لو هتجرب برنامج.. اعرف الفرق بين إصدار "ألفا" و"بيتا"

كثيرًا ما نسمع عن وصول نسخة "بيتا" من بعض التطبيقات والتى تعني الإصدار التجريبي وذلك قبل إطلاق النسخة النهائية من هذا التحديث للتطبيق، إلا أن الكثيرين لا يعرفون أنه عند تطوير أي تطبيق لا يكفي بناء البرنامج وإطلاقه بسهولة، حيث يحتاج إلى إجراء سلسلة من الاختبارات الصارمة لضمان أن البرنامج يقوم بعمل تطبيقات العميل، حيث يخضع للعديد من الاختبارات ومنها اختبار ألفا وبيتا وهما من المراحل التي يجب أن يخضع لها أي تطبيق.

-اختبار ألفا

هو اختبار يحدث عندما يطرح البرنامج، ويوضع من قبل فريق صغير الذي يعرف كيفية البحث عن الأخطاء البرمجية، حيث يمكنهم معرفة معظم المشكلات بكا السيناريوهات التي تقدم، ومعرفة أي محاولة لمزج الأخطاء لإقناع البرنامج بالخطأ، كذلك ففي هذا الاختبار فإن البرنامج ما زال في مرحلة الاختبار، وربما توجد به بعض الأخطاء التي تسبب أحياناً توقف البرنامج.

اختبار بيتا

يتم إجراء هذا الاختبار عندما يفشل التطبيق في اختبار ألفا، ويتم اجراءه من قبل مجموعة من الخبراء لا يتمتعون على درجة عالية من الخبرة، ويعتمد اختبارهم على ما يريده المستهلكين، وفي هذا الاختبار يمكن الإفراج عن النسخة التجريبية من البرنامج لعدد محدود من المشاركين أو أي أحد يريد التجربة.

ويعد هذا الاختبار هو الأهم، حيث يتم التأكد من أن البرنامج يعمل عند أغلبية أكثر المستخدمين، ثم يتم إصلاح المشكلات البرمجية قبل إطلاق النسخة النهائية.