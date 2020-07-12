بلدية غزة تشرع بتنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون

غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة بالشراكة مع مركز المشروع الخيري الشبابي، وعائلات الحي، ولجنة حي الزيتون، ووزارتي الأوقاف والحكم المحلي بأعمال تنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون المحاذية لميدان فلسطين ، وذلك ضمن مبادرة تنفذها البلدية والجهات سابقة الذكر .



وشارك في المبادرة نحو 500 متطوع وتم ترحيل نحو 140 كوب من الأعشاب والمخلفات من حرم المقبرة البالغ مساحتها نحو 43 دونماً.



يذكر أن البلدية بالتعاون مع مؤسسات أهلية وحكومية ولجان شبابية تطوعية كانت قد نفذت خلال الأسبوعين الماضيين مبادرات مماثلة في مقابر الشيخ رضوان، والدمرداش في حي الشعف، وابن مروان في حي الدرج، ومقبرة الشجاعية بشارع بغداد، ضمن جهودها للتعاون مع المجتمع المحلي وتعزيز العملية التشاركية وتنظيف وتحسين واقع المقابر في مدينة غزة.