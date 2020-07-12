وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الشباب والرياضة تمول احتفالي تخريج لمنتدى الشباب الحضاري وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجن "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2557) الاحد 12/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 175 وفاة و3472 إصابة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية قيادة حماس والكتلة الإسلامية في قطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قاعة أفراح بالطيرة
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية غزة تشرع بتنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون

12 تموز / يوليو 2020 10:01

1
1

غزة-الرأي

شرعت بلدية غزة  بالشراكة مع مركز المشروع الخيري الشبابي، وعائلات الحي، ولجنة حي الزيتون، ووزارتي الأوقاف والحكم المحلي بأعمال تنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون المحاذية لميدان فلسطين ، وذلك ضمن مبادرة تنفذها البلدية والجهات سابقة الذكر .


وشارك في المبادرة نحو 500 متطوع وتم ترحيل نحو 140 كوب من الأعشاب والمخلفات من حرم المقبرة البالغ مساحتها نحو 43 دونماً.


يذكر أن البلدية بالتعاون مع مؤسسات أهلية وحكومية ولجان شبابية تطوعية كانت قد نفذت خلال الأسبوعين الماضيين مبادرات مماثلة في مقابر الشيخ رضوان، والدمرداش في حي الشعف، وابن مروان في حي الدرج، ومقبرة الشجاعية بشارع بغداد، ضمن جهودها للتعاون مع المجتمع المحلي وتعزيز العملية التشاركية وتنظيف وتحسين واقع المقابر في مدينة غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟