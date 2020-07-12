إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجن "جلبوع"

رام الله - الرأي

قال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بإصابة أسير أمني في سجن "جلبوع" بفيروس كورونا.

وذكرت إدارة السجون في بيان لها، أن "أسيرًا أمنيًا يعاني من مرض مزمن، أصيب بكورونا، وأجريت له فحوص تبين في نهايتها إصابته بالفيروس، ونقل قبل يومين إلى مستشفى سجن الرملة".

وأضافت أنها تجري تحقيقًا في هوية الأسرى المخالطين، بالإضافة لطاقم السجانين؛ من أجل عزلهم.

وادعت إدارة السجون أنها فحصت الأسير في الثامن من الشهر الجاري بمستشفى "هعيمك" في العفولة، على ضوء مرضه السابق، وتبين عدم إصابته بالفيروس.

وتابعت "في اليوم التالي أعيد الأسير إلى سجن جلبوع، وبعد ساعات معدودة تم نقله إلى مستشفى سجن الرملة (مراش)، قبيل دخوله عملية في مستشفى "أساف هروفيه".

وأشارت إلى أنه "بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، نُقل الأسير إلى مستشفى "أساف هروفيه" لإجراء عملية مخططة مسبقاً، وهناك أجري له فحص جديد لفيروس كورونا، ليتبين في النهاية إصابته بالفيروس".

وكان نادي الأسير حذّر من انتشار وباء “كورونا” في السجون، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه، الذين يُشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى.