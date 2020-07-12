وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الشباب والرياضة تمول احتفالي تخريج لمنتدى الشباب الحضاري وكالة الرأي الفلسطينية إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجن "جلبوع" وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020 وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تشرع بتنظيف مقبرة الشيخ شعبان بحي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2557) الاحد 12/7/2020 وكالة الرأي الفلسطينية 175 وفاة و3472 إصابة بكورونا بصفوف الجاليات الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية قيادة حماس والكتلة الإسلامية في قطاع غزة تزور العشر الأوائل في الثانوية العامة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يهنئ أوائل الثانوية العامة 2020 وكالة الرأي الفلسطينية هنية يدعو إلى بناء استراتيجية شاملة لإسقاط خطة الضم وصفقة القرن وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم قاعة أفراح بالطيرة
أخبار » أخبار الأسرى

إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا في سجن "جلبوع"

12 تموز / يوليو 2020 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

قال مكتب إعلام الأسرى، إن إدارة سجون الاحتلال أبلغت الأسرى بإصابة أسير أمني في سجن "جلبوع" بفيروس كورونا.

وذكرت إدارة السجون في بيان لها، أن "أسيرًا أمنيًا يعاني من مرض مزمن، أصيب بكورونا، وأجريت له فحوص تبين في نهايتها إصابته بالفيروس، ونقل قبل يومين إلى مستشفى سجن الرملة".

وأضافت أنها تجري تحقيقًا في هوية الأسرى المخالطين، بالإضافة لطاقم السجانين؛ من أجل عزلهم.

وادعت إدارة السجون أنها فحصت الأسير في الثامن من الشهر الجاري بمستشفى "هعيمك" في العفولة، على ضوء مرضه السابق، وتبين عدم إصابته بالفيروس.

وتابعت "في اليوم التالي أعيد الأسير إلى سجن جلبوع، وبعد ساعات معدودة تم نقله إلى مستشفى سجن الرملة (مراش)، قبيل دخوله عملية في مستشفى "أساف هروفيه".

وأشارت إلى أنه "بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، نُقل الأسير إلى مستشفى "أساف هروفيه" لإجراء عملية مخططة مسبقاً، وهناك أجري له فحص جديد لفيروس كورونا، ليتبين في النهاية إصابته بالفيروس".

وكان نادي الأسير حذّر من انتشار وباء “كورونا” في السجون، في ضوء استمرار إعلان الاحتلال عن إصابات بين صفوف سجانيه، الذين يُشكلون المصدر الوحيد لإمكانية نقل الفيروس إلى الأسرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟