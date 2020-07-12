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وزارة الشباب والرياضة تمول احتفالي تخريج لمنتدى الشباب الحضاري

12 تموز / يوليو 2020 10:27

وزارة الشباب والرياضة تمول احتفالي تخريج لمنتدى الشباب الحضاري
وزارة الشباب والرياضة تمول احتفالي تخريج لمنتدى الشباب الحضاري

غزة- الرأي

احتفل منتدى الشباب الحضاري التابع لمؤسسة إبداع للأبحاث للدراسات والتدريب بمدينة غزة، بتكريم المشاركين والمشاركات في مبادرتي "صحتك بتهمنا" و"شباب سياسي واعد"، الممولتين من وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك بحضور أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة، وخالد بحور مدير دائرة العمل التطوعي والمعسكرات بالوزارة، والمهندس هادي الأحول القائم بأعمال مدير المؤسسة، ورمضان النيرب مدير منتدى الشباب الحضاري.

وبدوره أعرب رمضان النيرب عن افتخار المنتدى بتخريج مثل هذه الكوكبة الرائدة، مضيفاً أن إدارة المنتدى تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين وتطوير قدرات الشباب في شتى المجالات، مشيراً إلى أن منتدى الشباب الحضاري أثبت نفسه في مجال العمل الشبابي وتحقيق التنمية في جميع الجوانب للشباب الفلسطيني.
وشكر أحمد محيسن وكيل الوزارة في كلمته منتدى الشباب الحضاري على تنفيذه للمبادرات الشبابية بشكل لائق ومتميز، مُبدياً رضاه عن جهود المنتدى من خلال البرامج التي يقدمها في خدمة جميع الفئات وخصوصاً فئة الشباب، مؤكداً أن منتدى الشباب الحضاري من أبرز المراكز الشبابية التي تهتم بتطوير الشباب وقدراتهم ومهاراتهم.
وأعرب محيسن عن سعادته بما تم تحقيقه من إنجاز واضح وتغير ملموس في أنماط التفكير والمهارات لدى المشاركين بالمبادرات الشبابية، معتبراً أن مثل هذه المبادرات الشبابية وما يكتسبه المتدربين والمتدربات من خبرات وقدرات بمثابة كنز استراتيجي ومخزون لهم وللمجتمع الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أكد المشاركون في المبادرات الشبابية في كلمة لهم ألقتها نيابة عنهم هداية حسنين أن هذه المبادرات أضاءت لهم من اليوم الأول الطريق والعمل بما اكتسبوه من علم ومهارات من أجل النهوض بمجتمع راق، مؤكدين أن المبادرات صقلت مهاراتهم وبناء ثرواتهم في كافة النواحي للتعامل مع الأمور الصحية والسياسية.

واختُتم الحفل بتقديم درع الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة على جهودها ورعايتها الكريمة في دعم وتمويل المبادرات الشبابية، كما وتم توزيع الشهادات على المشاركين وتكريمهم.

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