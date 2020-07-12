هندسة المتفجرات بالوسطى تتعامل مع قذيفة هاون من مخلفات الاحتلال

غزة-الرأي

تعاملت الطواقم الفنية في دائرة هندسة المتفجرات بالشرطة الفلسطينية في المحافظة الوسطى مع قذيفة هاون عيار60 ملم على الساحل البحري بمنطقة دير البلح غرب المحافظة.

وقال الرائد زاهر الحولي مدير دائرة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالمحافظة الوسطى:" إن طواقم الهندسة المختصة تمكنت من إزالة الخطر والتهديد الناجم عن القذيفة بعد محاولة عدد منن الأطفال اللعب فيها".

وأوضح الرائد الحولي أن الطواقم الفنية بالدائرة تتعامل على وجه السرعة مع الإشارات التي ترد إليها فيما يتعلق بوجود أجسام مشبوهة أو خطيرة من شأنها أن تعرض حياة المواطنين للخطر.

ودعا الرائد الحولي المواطنين إلى ضرورة الإسراع في التبليغ عن أي أجسام مشبوهة يتم العثور عليها من أجل إزالتها حفاظاً على سلامتهم.