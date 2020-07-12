الشباب والرياضة تشارك في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

غزة- الرأي

شاركت وزارة الشباب والرياضة في ورشة عمل متخصصة بعنوان" آليات إدارة ملف الإدمان ودور القطاعات المختلفة" وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات؛ والذي نظمته وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

و شارك في الورشة ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة كلا من علاء الباز مدير دائرة المراكز والاتحادات الشبابية وبلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب في وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات وعدد من المؤسسات ذات الصلة.



وتحدث علاء الباز مدير دائرة المراكز الشبابية بأن الوزارة عضو فاعل في اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي مشيرا إلى ما تمتلكه الوزارة من مرافق ومنشٱت صديقة وحاضنات للشباب تساهم في تطوير مهاراتهم وطاقاتهم في المجتمع؛ موضحا طبيعة العلاقة التشاركية وحالة التنوع في العمل الشبابي الذي تدعمه الوزارة.

وأكد الباز بأن وزارته تتبنى استراتيجيات تتيح زيادة إمكانية فرص الشباب في الاندماج المجتمعي من خلال المراكز الشبابية والأندية الرياضة التي بلغ تعدادها أكثر من ١٤٠ مركزا شبابيا وناديا رياضيا في محافظات غزة و التي تعتبر مساحات ٱمنة وبيئة داعمة للشباب تبعدهم عن الإدمان وأي أضرار سلبية.

وعبر الباز عن جاهزية وزارة الشباب والرياضة لتحقيق التنسيق والتشاركية مع القطاعات الحكومية وكافة الجهات المعنية في عملية احتضان الأنشطة والفعاليات والمبادرات الشبابية التي تنشط في مجال مكافحة ظاهرة الإدمان ومكافحة المخدرات.



و أوصى بلال الشاعر مدير دائرة التأهيل والتدريب في وزارة الشباب والرياضة بضرورة تعزيز وتمكين بيئة قانونية وتشريعية داعمة لمكافحة المواد والعقاقير المخدرة بما ينسجم مع المعايير الدولية؛ والاهتمام بتوفير فرص التمكين الاقتصادي وتحسين وسائل سبل العيش للشباب؛ وتحسين خدمات الدعم النفسي الإجتماعي لتعزيز صمود الشباب مع توفير بيئة مؤهلة بالإمكانيات لمزودي الخدمات في مجال مكافحة المخدرات وتشجيع الباحثين والفاعلين لتقديم أبحاث ودراسات عن الظاهرة ما من شأنه تقديم حلول للوقاية والحد منها في قطاع غزة.