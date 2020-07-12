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مختبرات الصحة تجري أكثر من 4 آلاف فحص خلال شهر يونيو الماضي

12 تموز / يوليو 2020 11:29

مختبرات الصحة تجري أكثر من 4 آلاف فحص خلال شهر يونيو الماضي
مختبرات الصحة تجري أكثر من 4 آلاف فحص خلال شهر يونيو الماضي

غزة- الرأي

 أكدت وزارة الصحة، أن  مختبر الصحة العامة في  الوزارة  يهتم بالحفاظ على صحة المواطن من الأمراض والمخاطر الصحية من خلال تعزيز الرقابة على جودة مياه الشرب، وسلامة الغذاء، وعينات الادوية والمهمات الطبية و فحصها للتأكد من صلاحيتها ومدى ملاءمتها للاستهلاك.

 وأوضحت الصحة في تقرير لها، أن مختبر الصحة العامة يستقبل عينات الأغذية والمياه التي يتم فحصها وفق مواصفات الجودة، حيث بلغ مجموع العينات التي استقبلها المختبر خلال شهر يونيو نحو(909 )عينة داخل المختبر كما وبلغ مجموع الفحوصات التي تم انجازها ما يقارب (4200) فحص .

 

وذكر التقرير أن عينات فحص المياه بلغت (501) عينة ,وعينات الاغذية (206)عينة ,بينما وصلت عينات الادوية والمهمات الطبية المحولة من قبل الرقابة الدوائية بالإدارة العامة للصيدلة الى (82) عينة ,و فيما يتعلق بعينات فحص المطهرات والمنظفات بلغ عددها (63)عينه ، بالإضافة الى استقبال (54) عينة مياه بحر ومسابح من مختلف محافظات قطاع غزة .

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