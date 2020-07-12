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وفد من وزارة الاسرى يزور الاسير المحرر الجرباوي

12 تموز / يوليو 2020 11:41

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غزة-الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين ممثل بوكيل الوزارة أ.بهاء المدهون " أبو بكر" الأسير المحرر اياد عبد الله الجرجاوي ، وذلك لتهنئته بمناسبة تحرره من سجون الاحتلال بعد قضاء "9" سنوات داخل الأسر.

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