وفد من وزارة الاسرى يزور الاسير المحرر الجرباوي

غزة-الرأي

زار وفد من وزارة الأسرى والمحررين ممثل بوكيل الوزارة أ.بهاء المدهون " أبو بكر" الأسير المحرر اياد عبد الله الجرجاوي ، وذلك لتهنئته بمناسبة تحرره من سجون الاحتلال بعد قضاء "9" سنوات داخل الأسر.