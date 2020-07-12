تربية الوسطى تهنئ طلابها المتفوقين من أوائل الثانوية العامة للعام 2020

غزة-الرأي

هنأ مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج الطلبة الأوائل من المديرية على مستوى الوطن وقطاع غزة والمحافظة الوسطى، وشكرهم على جهودهم خلال العام الدراسي ودراستهم واجتهادهم للوصول لهذا التفوق والنجاح، وهنأ الحاج أولياء أمور الطلبة المتفوقين وقال بأن هذا التفوق هو ثمرة جهودهم ودعمهم ومساندتهم لأبنائهم وتوفير الجو المناسب لهم للدراسة والابداع.

جاء ذلك خلال جولة لوفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى على أوائل الثانوية العامة بمديرية الوسطى للعام 2020، الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الوطن وقطاع غزة والوسطى، ضم الوفد إضافة لمدير التربية والتعليم كل من مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان وعدد من رؤساء الأقسام.

وعبر الحاج عن فخره بالطلبة المتفوقين والنتائج المشرفة التي حققوها رغم الظروف الصعبة التي مروا بها وخاصة جائحة كورونا.

وشملت الجولة زيارة الأوائل على مستوى الوطن وهم الطالبة غادة فايز حسونة من الفرع العلمي بمدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات وترتيبها الثاني على الوطن و الثاني على القطاع، والطالبة مرح عبد القادر الحلبي من الفرع الأدبي بمدرسة شهداء دير البلح الثانوية للبنات وترتيبها الرابع على الوطن والثاني على القطاع.

والطلبة الأوائل على مستوى القطاع وهم الطالبة شمس فؤاد نصار من الفرع العلمي بمدرسة الرياض الثانوية للبنات وترتيبها السابع مكرر على القطاع، والطالبة مرام سامي حمدان من الفرع الأدبي بمدرسة ممدوح صيدم الثانوية للبنات وترتيبها السابع مكرر على القطاع، والطالبة رنا نائل محمود من الفرع الأدبي بمدرسة بنات البريج الثانوية "أ" للبنات وترتيبها السابع مكرر على القطاع.