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خلال ورشة عمل

التنمية الاجتماعية تناقش نظام العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية

12 تموز / يوليو 2020 01:03

التنمية الاجتماعية تناقش نظام العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية
التنمية الاجتماعية تناقش نظام العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية

غزة- الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية ورشة عمل، حول نظام العمل في مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني.

جاء ذلك بحضور مدير عام الرعاية الاجتماعية .دمحمد العرعير ومدير دارة المراكز جواد المجبر ومدير دارة الاشراف المهنى علاء العجل وطواقم العمل في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والتأهيل وكذلك مدراء المراكز وبحضور عدد من المدربين والمدرسين والباحثين الاجتماعيين 
وتم مناقشة أوضاع مراكز الرعاية الاجتماعية للتدريب المهني من جميع النواحي وتقسيم الحضور إلى مجموعات لمناقشة طبيعة البرامج المقدمة في المراكز ومدى ملائمتها لتحقيق الأهداف المرجوة وكذلك الاستيضاح عن الأنشطة والخدمات والبرامج المطلوب تعزيزها أو إضافتها ومدى كفاية العام الدراسي المقرر لتحقيق الأهداف والمقترحات التطويرية للنهوض بالمراكز 
وقد وجدت الورشة تفاعلا واهتماما كبيرا من قبل الحضور ولا سيما أنه تم الوصول إلى المقترحات اللازمة لتحسين واقع هذة المراكز من النواحي المختلفة .

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