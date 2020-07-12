"المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 24 آلاف خدمة طبية منذ مطلع 2020

غزة-الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في المستشفى الجزائري، التابع للمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بمحافظة خانيونس 24 ألف و339 خدمة خلال النصف الاول عام 2020.

وأوضح مدير المستشفى الجزائري العقيد وائل شقفة أن عدد جلسات العلاج الطبيعي خلال النصف الاول من العام 3692 وتم تقديم 3044 خدمة للمواطنين في عيادة الاسنان، و7598 في قسم المختبر و4423 خدمة في قسم التمريض وتم تقديم 2030 وصفات طبية وقدم قسم الاشعة خدمات لـ 3552 مواطن خلال النصف الاول من العام.

وقال إن الحالات تنوعت، بين مراجعين عسكرين من منتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة، وغيرهم من المواطنين المدنيين.

وفي سياق متصل، أشار العقيد وائل شقفة مدير المستشفى الجزائري أن الأطقم الطبية بالمستشفى استقبلت 22 ألف و770 حالة ما بين عسكري ومدني من سكان محافظة خانيونس خلال النصف الاول من عام 2020 الجاري.

وأوضح إلى أن قسم الباطنة استقبل 3163 حالة مرضية، وعيادة الجراحة استقبلت 6565 حالة، فيما استقبل قسم النساء والولادة 2324 حالة وقسم الأطفال استقبل 1791 حالة، وقسم العيون 907 حالة.

وبيَّن أن قسم الطب العام التابع للمستشفى قدَّم الخدمات الطبية لـ 5051 حالة، وعدد حالات العلاج الطبيعي 382 حالة واستقبل قسم الاسعاف والطوارئ 199 حالة خلال النصف الاول من العام.