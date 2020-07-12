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صرف 50% من مخصصات العاملين بالتوجيهي قريباً

عوض يشيد بنجاح وتفوق طلبة الثانوية العامة بغزة

12 تموز / يوليو 2020 01:42

عوض خلال كلمته بالاحتفال
عوض خلال كلمته بالاحتفال

غزة- الرأي

أشاد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، بنجاح وتفوق طلبة الثانوية العامة لهذا العام.

وقال عوض خلال حفل نظمته وزارة التربية والتعليم لتكريم أوائل الثانوية العامة بغزة، اليوم الأحد، إن الطالب الفلسطيني المتفوق في الثانوية العامة بغزة، بذل مجهوداً مضاعفاً مقارنة بالطلبة في الدول الأخرى، نظراً لما يمر به من ظروف صعبة، كقطع الكهرباء وقلة الرواتب والحصار.

وأضاف "أن البيت الفلسطيني الذي صمد وضم الناجح رغم الحصار، وتكالبت عليه الأمم لن يسقط ليسقط قطاع غزة".

وتابع: "بهذا النجاح نوجه رسالة للعالم بأننا رغم كل الظروف نقف على أرض صلبة هي البيت الفلسطيني، وهناك مسئول البيت الذي سهر وتعبر رغم كل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع لينتج طالب ناجح متميز".

وقال: "إن الطالب في أي بلد من العالم المتقدم ليس لديه أزمة كهرباء أو رواتب، فالأخذ بعين الاعتبار هذه المفارقات يُدل على الجهد الذي بذل للوصول لهذا النجاح والمكان والاحتفال بالطلبة المتفوقين".

وأشاد عوض بجهود المدارس ومديريات التربية والتعليم في تطوير أداء الطلبة رغم قلة الإمكانات.

أضاف: "هذا العمل ينقلنا للبشرى بأن الاستعداد على أرض فلسطين وبالذات في غزة ليس لها وحدها وإنما للقدس وللتحرير، فأنم كباقي الفصائل المقاومة التي تعد العدة للتحرير، فنحن لا نستطيع الوصول بدون الإعداد بكم لتكونوا خير من يعمل ويتقدم من أجل القدس".

وأشار عوض إلى أنه سيتم صرف 50% من مخصصات العاملين بامتحانات الثانوية العامة من مدرسيين وإداريين وغيرهم قريباً، على أن يتم صرف باقي القيمة في أقرب وقت.

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