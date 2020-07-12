"تدخل رفح" تُنفذ 1276 مهمة خلال النصف الأول لـ2020

غزة-الرأي

نفذت قوات التدخل وحفظ النظام في الشرطة الفلسطينية - في محافظة رفح -1276 مهمة متنوعة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020ـ من ضمنها تأمين 20 مبارة لكرة القدن داخل نوادي المحافظة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن قوات التدخل في محافظة رفح أن طواقمها نفذَّت 626 دورية وتفعيل حواجز يومية، و121 دورية للطمأنينة والسلامة داخل المحافظة.

وأشار إلى مشاركة قوات التدخل ب 352 مهمة تأمين مراكز الحجر الصحي "مدرسة مرمرة ومركز العطار" وتأمين العائدين من معبر رفح لمراكز الحجر.

بينما شاركت قوة التدخل في المحافظة في 26 مهمة إسناد للسيطرة على المشاكل العائلية، بينما نفذت القوة 55 جولة تفقدية و شاركت بـ 12 دورية لتأمين معبر رفح.

ولفت التقرير إلى مشاركة القوة بـ 64 مهمة متنوعة لإسناد مركز شرطة المدينة وجهازي المباحث والمكافحة في مهامهم الخاصة.