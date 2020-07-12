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داخلية رفح تُصدر 20 ألف معاملة خـلال النصف الأول لـ2020

12 تموز / يوليو 2020 01:44

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غزة-الرأي

أصدرت مديرية داخلية رفح - الشق المدني- 20 ألف و 681 معاملة للمواطنين خلال النصف الأول من عام 2020 الجاري، من ضمنها إنجاز 5410 معاملة مواليد ووفيات في المحافظة.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية رفح أن دائرة الأحوال المدنية أنجزت "6569" معاملة "هويات بدل فاقد وأولي وبطاقات تعريف و2196 معاملة تصحيح الأحوال المدنية وإصدار 88 معاملة ملخص تسجيل سكان و79 تسجيل جديد خاص بالأجانب، مشيرةً إلى أن دائرة الجوازات في المديرية أتمت 638 معاملة تمديد جوازات وملحقاتها.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت 2233 معاملة و1676 معاملة تدقيق أحوال مدنية، فيما أنجزت دائرة الشؤون العامة بالمديرية 72 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وإصدار 738 شهادة حسن سير وسلوك، بينما أنهت دائرة الشئون الإدارية والمالية 982 معاملة.

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