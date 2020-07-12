داخلية الشمال تُنجز أكثر من 37 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2020

غزة-الرأي

أنجزت مديرية داخلية شمال قطاع غزة - الشق المدني - 37 آلف و488 معاملة للمواطنين عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في المحافظة، خلال النصف الأول من عام 2020م.

وأوضحت إحصائية صادرة عن داخلية الشمال أن المديرية أصدرت 9635 معاملة مواليد ووفيات، مشيرةً إلى أن الأحوال المدنية أنجزت 24796 معاملة هويات "بدل فاقد وأولى وبطاقات تعريف".

وأشارت إلى أن دائرة الجوزات أتمت 301 معاملات تمديد جوازات وملحقاتها، بينما أنجزت دائرة الإقامات والأجانب 132 معاملة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وبيّن التقرير أن دائرة الشئون القانونية أتمت ما يقارب 9581 معاملة، فيما أنجزت دائرة الشئون العامة بالمديرية 1127 معاملة تخص عمل الجمعيات وترخيصها والتفتيش عليها وشهادات حسن سير وسلوك للمواطنين.

وذكر أن دائرة الشئون الإدارية والمالية أنهت 1551 معاملة، في حين تم أرشفة أكثر من 18 آلف معاملة من خلال مشروع الأرشفة الإلكترونية خلال النصف الأول للعام الجاري.

يشار أن مديرية داخلية الشمال تُقدم خدماتها لأكثر من 328 آلف من سكان منطقة شمال قطاع غزة وتتميز بسرعة إنجازها للمعاملات.