وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة النقل والمواصلات يستقبل وفداً من بلدية بني سهيلا وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يهنئ الناجحين ويؤكد أن مستقبل الوطن أمانة بين أيديهم وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الداخلية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وأركان وزارة الداخلية وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى وكالة الرأي الفلسطينية داخلية الشمال تُنجز أكثر من 37 ألف معاملة خلال النصف الأول لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر 20 ألف معاملة خـلال النصف الأول لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية "تدخل رفح" تُنفذ 1276 مهمة خلال النصف الأول لـ2020 وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "المستشفى الجزائري" يُقدم أكثر من 24 آلاف خدمة طبية منذ مطلع 2020 وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والاثار تُكَّرم مباحث السياحة
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال تكريمه للمشاركين بالدورة

"هنية" يشيد بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى

12 تموز / يوليو 2020 01:51

"هنية" يشيد بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى، التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة (22) شاباً وشابة من كوادر الاتحاد، وأكد هنية أن طاقم الاتحاد ومجلس إدارته قدموا نموذجاً مميزاً في العمل المهني والفني لتطوير اللعبة على مدار الفترة الماضية.
وكان هنية استقبل صباح اليوم الأحد، في مكتبه بمقر المجلس بغزة، مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم تامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، ومجلس إدارة الاتحاد والكوادر الفنية والمشاركين في الدورة، بحضور جابر عياش مدير عام الشئون الرياضية بالوزارة، ومحمد الدلو مدير عام مجمه فلسطين الرياضي.
ودعا هنية اتحاد ألعاب القوى للمزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات، وأشار إلى ما حققه الاتحاد خلال الفترة الحالية وما سبقها من مجالس إدارة قدمت الكثير للعبة والرياضة الفلسطينية، بدوره شكر تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي يقدمه عبد السلام هنية وحرصه على التواصل مع كافة الاتحادات الرياضية ومنحها الفرصة للتطور والمشاركة الفاعلة، ووعد بأن يواصل مجلس إدارة الاتحاد جهوده لتطوير اللعبة وتنظيم المزيد من الدورات والبطولات التي تليق باسم فلسطين.
بعد ذلك جرت مراسم التكريم فقدم عبد السلام هنية درعاً تقديريا لاتحاد ألعاب القوى، وبدوره قدم الاتحاد درعاً مماثلاُ لهنية، ثم جرى تكريم المشاركين والمشاركات في الدورة.
 

107914419_403576990600903_6007595103215276744_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير" تعقد لجنة فتح مظاريف عطاء مشروع الأضاحي 2020

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟