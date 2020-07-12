"هنية" يشيد بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بنجاح دورة المستوى الأول لمدربي ألعاب القوى، التي نظمها اتحاد اللعبة بمشاركة (22) شاباً وشابة من كوادر الاتحاد، وأكد هنية أن طاقم الاتحاد ومجلس إدارته قدموا نموذجاً مميزاً في العمل المهني والفني لتطوير اللعبة على مدار الفترة الماضية.

وكان هنية استقبل صباح اليوم الأحد، في مكتبه بمقر المجلس بغزة، مجلس إدارة الاتحاد وعلى رأسهم تامر العبسي نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، ومجلس إدارة الاتحاد والكوادر الفنية والمشاركين في الدورة، بحضور جابر عياش مدير عام الشئون الرياضية بالوزارة، ومحمد الدلو مدير عام مجمه فلسطين الرياضي.

ودعا هنية اتحاد ألعاب القوى للمزيد من العطاء وتحقيق الإنجازات، وأشار إلى ما حققه الاتحاد خلال الفترة الحالية وما سبقها من مجالس إدارة قدمت الكثير للعبة والرياضة الفلسطينية، بدوره شكر تامر العبسي نائب رئيس الاتحاد الدعم الكبير الذي يقدمه عبد السلام هنية وحرصه على التواصل مع كافة الاتحادات الرياضية ومنحها الفرصة للتطور والمشاركة الفاعلة، ووعد بأن يواصل مجلس إدارة الاتحاد جهوده لتطوير اللعبة وتنظيم المزيد من الدورات والبطولات التي تليق باسم فلسطين.

بعد ذلك جرت مراسم التكريم فقدم عبد السلام هنية درعاً تقديريا لاتحاد ألعاب القوى، وبدوره قدم الاتحاد درعاً مماثلاُ لهنية، ثم جرى تكريم المشاركين والمشاركات في الدورة.

